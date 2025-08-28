Ночная атака РФ на Киев унесла жизни 10 человек, пострадавших уже 48 – КГВА
Киев • УНН
В Киеве в результате массированной атаки возросло количество пострадавших. Сейчас известно о 48 пострадавших людях, 10 погибших.
В Киеве в результате массированной атаки РФ в ночь на 28 августа известно уже о 10 погибших, пострадавших уже 48, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Число пострадавших возросло до 48. Из них 10 погибших
Как сообщали в ГСЧС, продолжается ликвидация последствий обстрела на всех локациях. Возникли многочисленные пожары и разрушения жилых многоэтажек, частных домов, детского сада, почты, университета, офисных и админзданий, гаражей и складских помещений. Работают спасатели и все службы города.