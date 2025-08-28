$41.320.08
Эксклюзив
07:27 • 7080 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 14952 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 25263 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 59188 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 40893 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 62400 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 157322 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 88198 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 53798 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 66619 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 100703 просмотра
Российская атака в Киеве унесла жизни уже 14 человек

Киев • УНН

 • 368 просмотра

В Киеве подтверждено 14 погибших в результате атаки рф. Среди жертв 2-летняя девочка, 14-летний мальчик и 17-летняя девушка.

Российская атака в Киеве унесла жизни уже 14 человек

Массированная атака рф в ночь на 28 августа в Киеве унесла жизни уже 14 человек, сообщили в Киевской городской прокуратуре в Telegram в четверг, пишет УНН.

По состоянию на 11 часов утра в Киеве подтверждена информация о 14 погибших в результате атаки рф. Среди погибших трое несовершеннолетних – девочка 2-х лет, 14-летний парень и 17-летняя девушка

- сообщили в прокуратуре.

Дополнение

Как сообщал мэр, в Киеве из-за атаки рф много поврежденных зданий в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах. Это и нежилые здания, и многоэтажки. Учебные заведения, транспортная инфраструктура. Везде на местах работают экстренные службы. В Дарницком районе разрушен пятиэтажный дом. Спасатели ищут людей под завалами. В центре города - попадание в торговый центр. Пострадали жилые дома недалеко от него.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Киев