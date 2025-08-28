Российская атака в Киеве унесла жизни уже 14 человек

Массированная атака рф в ночь на 28 августа в Киеве унесла жизни уже 14 человек, сообщили в Киевской городской прокуратуре в Telegram в четверг, пишет УНН.

По состоянию на 11 часов утра в Киеве подтверждена информация о 14 погибших в результате атаки рф. Среди погибших трое несовершеннолетних – девочка 2-х лет, 14-летний парень и 17-летняя девушка - сообщили в прокуратуре.

Дополнение

Как сообщал мэр, в Киеве из-за атаки рф много поврежденных зданий в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах. Это и нежилые здания, и многоэтажки. Учебные заведения, транспортная инфраструктура. Везде на местах работают экстренные службы. В Дарницком районе разрушен пятиэтажный дом. Спасатели ищут людей под завалами. В центре города - попадание в торговый центр. Пострадали жилые дома недалеко от него.