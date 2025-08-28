Атака РФ на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВА
Киев • УНН
Ночная атака россиян на столицу привела к 14 жертвам, среди них трое детей. 38 человек, включая шесть несовершеннолетних, получили травмы различной степени сложности.
В результате ночной атаки РФ на Киев на данный момент известно о 14 погибших, в том числе 3 детей, и 38 раненых, среди них - 6 детей, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на сейчас есть информация о 14 жертвах ночной атаки россиян по столице. Трое из них – дети. По обновленной и сверенной информации, 38 человек получили травмы различной степени сложности. Среди них – шесть несовершеннолетних
По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"Поисково-спасательная операция в Дарницком районе продолжается. Информацию о пострадавших проверяем и уточняем, под завалами могут оставаться люди", - указал глава КГВА.
"К сожалению, данные о пострадавших не окончательные. Экстренные службы работают, чтобы оказать помощь всем, кто нуждается", - отметил он.
Российская атака в Киеве унесла жизни уже 14 человек28.08.25, 11:11 • 7914 просмотров