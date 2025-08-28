$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
07:27 • 11814 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 22603 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 30934 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 64780 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 45418 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 64541 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 164310 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 88573 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 54006 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 66846 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Атака РФ на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВА

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Ночная атака россиян на столицу привела к 14 жертвам, среди них трое детей. 38 человек, включая шесть несовершеннолетних, получили травмы различной степени сложности.

Атака РФ на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВА

В результате ночной атаки РФ на Киев на данный момент известно о 14 погибших, в том числе 3 детей, и 38 раненых, среди них - 6 детей, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас есть информация о 14 жертвах ночной атаки россиян по столице. Трое из них – дети. По обновленной и сверенной информации, 38 человек получили травмы различной степени сложности. Среди них – шесть несовершеннолетних

- написал Ткаченко.

По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Поисково-спасательная операция в Дарницком районе продолжается. Информацию о пострадавших проверяем и уточняем, под завалами могут оставаться люди", - указал глава КГВА.

"К сожалению, данные о пострадавших не окончательные. Экстренные службы работают, чтобы оказать помощь всем, кто нуждается", - отметил он.

Российская атака в Киеве унесла жизни уже 14 человек28.08.25, 11:11 • 7914 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Дарницкий район
Киев