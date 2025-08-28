Атака РФ на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВА

В результате ночной атаки РФ на Киев на данный момент известно о 14 погибших, в том числе 3 детей, и 38 раненых, среди них - 6 детей, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас есть информация о 14 жертвах ночной атаки россиян по столице. Трое из них – дети. По обновленной и сверенной информации, 38 человек получили травмы различной степени сложности. Среди них – шесть несовершеннолетних - написал Ткаченко.

По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Поисково-спасательная операция в Дарницком районе продолжается. Информацию о пострадавших проверяем и уточняем, под завалами могут оставаться люди", - указал глава КГВА.

"К сожалению, данные о пострадавших не окончательные. Экстренные службы работают, чтобы оказать помощь всем, кто нуждается", - отметил он.

Российская атака в Киеве унесла жизни уже 14 человек