"Одна особистість думає про себе, а страждає ціла нація": Зеленський - про блокування Угорщиною вступу України до ЄС
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Віктор Орбан блокує вступ України до ЄС через виборчу кампанію, усвідомлюючи, що членство є гарантією безпеки. Київ та лідери ЄС вважають членство в блоці сильним безпековим фактором.
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан розуміє, що членство України в Європейському Союзі є гарантією її безпеки, при цьому блокування цього процесу повʼязане з виборчою кампанією в Угорщині. Про це під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, Київ вважає членство в ЄС складовою гарантією безпеки, і такої ж думки дотримуються багато європейських лідерів.
Орбан чітко розуміє, що для нас це гарантія безпеки. Але для нього наше членство в ЄС на сьогодні, я вважаю – все-таки ці електоральні перегони, виборчий процес – я думаю, що він передусім думає про себе
Він підкреслив, що Україна та керівництво Євросоюзу - зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Антоніу Кошта - вважають членство в блоці дуже сильним безпековим фактором.
"Усе буде нормально, і наш шлях ніхто не може зупинити, бо є в українців рішення. Рухаємось вперед", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо
Президент Зеленський прокоментував рішення ЄС надати Україні 90 млрд євро на 2026-2027 роки без використання заморожених російських активів. Він зазначив, що це рішення вплине на мирні переговори, оскільки пункти щодо відбудови та російських активів передбачалися в мирних домовленостях.
