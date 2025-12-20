Зеленський розкрив вплив на мирні переговори рішення ЄС про фінансування для України без активів рф

Є деякі пункти щодо відбудови, і щодо заморожених російських активів, які передбачалися в пунктах мирних домовленостей, повідомив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи рішення ЄС надати Україні 90 млрд євро на наступні два роки із залученням бюджету блоку без використання заморожених російських активів, пише УНН.

Багато речей на цьому тижні відбувалося, і відбулося, які мають вплив і на мирні переговори. Чому? Тому що є деякі пункти щодо відбудови, і щодо заморожених російських активів, які передбачалися в пунктах мирних домовленостей. Безумовно, я повністю погоджуюся - це історичне рішення щодо виділення 90 млрд, які у будь-якому випадку пов’язані з російськими активами. Воно буде мати і на мирні перемовини. Ми отримали 90 млрд на 2026-2027 рік. Ви знаєте, що ми розраховуємо використання 210 млрд російських активів. Ми розуміємо, що ці 90 млрд Україна буде повертати тільки у тому випадку, якщо росія буде виплачувати ці репарації Україні