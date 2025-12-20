Зеленський розкрив вплив на мирні переговори рішення ЄС про фінансування для України без активів рф
Київ • УНН
Президент Зеленський прокоментував рішення ЄС надати Україні 90 млрд євро на 2026-2027 роки без використання заморожених російських активів. Він зазначив, що це рішення вплине на мирні переговори, оскільки пункти щодо відбудови та російських активів передбачалися в мирних домовленостях.
Багато речей на цьому тижні відбувалося, і відбулося, які мають вплив і на мирні переговори. Чому? Тому що є деякі пункти щодо відбудови, і щодо заморожених російських активів, які передбачалися в пунктах мирних домовленостей. Безумовно, я повністю погоджуюся - це історичне рішення щодо виділення 90 млрд, які у будь-якому випадку пов’язані з російськими активами. Воно буде мати і на мирні перемовини. Ми отримали 90 млрд на 2026-2027 рік. Ви знаєте, що ми розраховуємо використання 210 млрд російських активів. Ми розуміємо, що ці 90 млрд Україна буде повертати тільки у тому випадку, якщо росія буде виплачувати ці репарації Україні
Доповнення
Єврорада вирішила виділити Україні 90 мільярдів євро фінансування на 2026-2027 роки. Кошти базуватимуться на запозиченнях ЄС без використання російських активів і без залучення Чехії, Угорщини та Словаччини.
