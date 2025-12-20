$42.340.00
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 10865 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 12228 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 13506 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 13621 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 22179 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 36978 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 26935 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 32505 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 41193 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
Зеленський розкрив вплив на мирні переговори рішення ЄС про фінансування для України без активів рф

Київ

 • 128 перегляди

Президент Зеленський прокоментував рішення ЄС надати Україні 90 млрд євро на 2026-2027 роки без використання заморожених російських активів. Він зазначив, що це рішення вплине на мирні переговори, оскільки пункти щодо відбудови та російських активів передбачалися в мирних домовленостях.

Зеленський розкрив вплив на мирні переговори рішення ЄС про фінансування для України без активів рф

Є деякі пункти щодо відбудови, і щодо заморожених російських активів, які передбачалися в пунктах мирних домовленостей, повідомив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи рішення ЄС надати Україні 90 млрд євро на наступні два роки із залученням бюджету блоку без використання заморожених російських активів, пише УНН.

Багато речей на цьому тижні відбувалося, і відбулося, які мають вплив і на мирні переговори. Чому? Тому що є деякі пункти щодо відбудови, і щодо заморожених російських активів, які передбачалися в пунктах мирних домовленостей. Безумовно, я повністю погоджуюся - це історичне рішення щодо виділення 90 млрд, які у будь-якому випадку пов’язані з російськими активами. Воно буде мати і на мирні перемовини. Ми отримали 90 млрд на 2026-2027 рік. Ви знаєте, що ми розраховуємо використання 210 млрд російських активів. Ми розуміємо, що ці 90 млрд Україна буде повертати тільки у тому випадку, якщо росія буде виплачувати ці репарації Україні

- сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру.

Доповнення

Єврорада вирішила виділити Україні 90 мільярдів євро фінансування на 2026-2027 роки. Кошти базуватимуться на запозиченнях ЄС без використання російських активів і без залучення Чехії, Угорщини та Словаччини.

Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки

Павло Башинський

