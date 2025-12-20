Зеленский раскрыл влияние на мирные переговоры решения ЕС о финансировании для Украины без активов РФ
Киев • УНН
Президент Зеленский прокомментировал решение ЕС предоставить Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы без использования замороженных российских активов. Он отметил, что это решение повлияет на мирные переговоры, поскольку пункты по восстановлению и российским активам предусматривались в мирных договоренностях.
Есть некоторые пункты относительно восстановления и замороженных российских активов, которые предусматривались в пунктах мирных договоренностей, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение ЕС предоставить Украине 90 млрд евро на следующие два года с привлечением бюджета блока без использования замороженных российских активов, пишет УНН.
Многое на этой неделе происходило и произошло, что имеет влияние и на мирные переговоры. Почему? Потому что есть некоторые пункты относительно восстановления и замороженных российских активов, которые предусматривались в пунктах мирных договоренностей. Безусловно, я полностью согласен - это историческое решение о выделении 90 млрд, которые в любом случае связаны с российскими активами. Оно будет иметь влияние и на мирные переговоры. Мы получили 90 млрд на 2026-2027 год. Вы знаете, что мы рассчитываем на использование 210 млрд российских активов. Мы понимаем, что эти 90 млрд Украина будет возвращать только в том случае, если Россия будет выплачивать эти репарации Украине
Дополнение
Евросовет решил выделить Украине 90 миллиардов евро финансирования на 2026-2027 годы. Средства будут базироваться на заимствованиях ЕС без использования российских активов и без привлечения Чехии, Венгрии и Словакии.
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы19.12.25, 08:31 • 21654 просмотра