11:29 • 7774 просмотра
На россии снова "просел грунт": на этот раз вместе с магистральным газопроводом
10:44 • 10880 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
09:25 • 12242 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму
08:51 • 13519 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 13633 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 22191 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 36991 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 26940 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 32507 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 41196 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
публикации
Эксклюзивы
Зеленский раскрыл влияние на мирные переговоры решения ЕС о финансировании для Украины без активов РФ

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Президент Зеленский прокомментировал решение ЕС предоставить Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы без использования замороженных российских активов. Он отметил, что это решение повлияет на мирные переговоры, поскольку пункты по восстановлению и российским активам предусматривались в мирных договоренностях.

Зеленский раскрыл влияние на мирные переговоры решения ЕС о финансировании для Украины без активов РФ

Есть некоторые пункты относительно восстановления и замороженных российских активов, которые предусматривались в пунктах мирных договоренностей, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение ЕС предоставить Украине 90 млрд евро на следующие два года с привлечением бюджета блока без использования замороженных российских активов, пишет УНН.

Многое на этой неделе происходило и произошло, что имеет влияние и на мирные переговоры. Почему? Потому что есть некоторые пункты относительно восстановления и замороженных российских активов, которые предусматривались в пунктах мирных договоренностей. Безусловно, я полностью согласен - это историческое решение о выделении 90 млрд, которые в любом случае связаны с российскими активами. Оно будет иметь влияние и на мирные переговоры. Мы получили 90 млрд на 2026-2027 год. Вы знаете, что мы рассчитываем на использование 210 млрд российских активов. Мы понимаем, что эти 90 млрд Украина будет возвращать только в том случае, если Россия будет выплачивать эти репарации Украине

- сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Дополнение

Евросовет решил выделить Украине 90 миллиардов евро финансирования на 2026-2027 годы. Средства будут базироваться на заимствованиях ЕС без использования российских активов и без привлечения Чехии, Венгрии и Словакии.

Павел Башинский

