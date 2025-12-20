"Одна личность думает о себе, а страдает целая нация": Зеленский - о блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Виктор Орбан блокирует вступление Украины в ЕС из-за избирательной кампании, осознавая, что членство является гарантией безопасности. Киев и лидеры ЕС считают членство в блоке сильным фактором безопасности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан понимает, что членство Украины в Европейском Союзе является гарантией ее безопасности, при этом блокирование этого процесса связано с избирательной кампанией в Венгрии. Об этом во время онлайн-общения с журналистами в субботу заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По его словам, Киев считает членство в ЕС составной гарантией безопасности, и такого же мнения придерживаются многие европейские лидеры.
Орбан четко понимает, что для нас это гарантия безопасности. Но для него наше членство в ЕС на сегодняшний день, я считаю – все-таки эти электоральные гонки, избирательный процесс – я думаю, что он прежде всего думает о себе
Он подчеркнул, что Украина и руководство Евросоюза - в частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Антониу Кошта - считают членство в блоке очень сильным фактором безопасности.
"Все будет нормально, и наш путь никто не может остановить, потому что у украинцев есть решение. Двигаемся вперед", - резюмировал Зеленский.
Напомним
Президент Зеленский прокомментировал решение ЕС предоставить Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы без использования замороженных российских активов. Он отметил, что это решение повлияет на мирные переговоры, поскольку пункты по восстановлению и российским активам предусматривались в мирных договоренностях.
Если США не остановят РФ, Европа планирует вести прямой диалог с Путиным - Зеленский после разговора с Макроном20.12.25, 22:20 • 1942 просмотра