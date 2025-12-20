$42.340.00
17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
"Одна личность думает о себе, а страдает целая нация": Зеленский - о блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Виктор Орбан блокирует вступление Украины в ЕС из-за избирательной кампании, осознавая, что членство является гарантией безопасности. Киев и лидеры ЕС считают членство в блоке сильным фактором безопасности.

"Одна личность думает о себе, а страдает целая нация": Зеленский - о блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан понимает, что членство Украины в Европейском Союзе является гарантией ее безопасности, при этом блокирование этого процесса связано с избирательной кампанией в Венгрии. Об этом во время онлайн-общения с журналистами в субботу заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Киев считает членство в ЕС составной гарантией безопасности, и такого же мнения придерживаются многие европейские лидеры.

Орбан четко понимает, что для нас это гарантия безопасности. Но для него наше членство в ЕС на сегодняшний день, я считаю – все-таки эти электоральные гонки, избирательный процесс – я думаю, что он прежде всего думает о себе

- сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина и руководство Евросоюза - в частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Антониу Кошта - считают членство в блоке очень сильным фактором безопасности.

"Все будет нормально, и наш путь никто не может остановить, потому что у украинцев есть решение. Двигаемся вперед", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский прокомментировал решение ЕС предоставить Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы без использования замороженных российских активов. Он отметил, что это решение повлияет на мирные переговоры, поскольку пункты по восстановлению и российским активам предусматривались в мирных договоренностях.

Вадим Хлюдзинский

