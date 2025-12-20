$42.340.00
Если США не остановят РФ, Европа планирует вести прямой диалог с Путиным - Зеленский после разговора с Макроном

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что европейским странам стоит непосредственно участвовать в диалоге с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность борьбы за Соединенные Штаты Америки как союзника.

Если США не остановят РФ, Европа планирует вести прямой диалог с Путиным - Зеленский после разговора с Макроном

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейским странам стоит непосредственно участвовать в диалоге с российским диктатором владимиром путиным. Об этом во время онлайн-общения с журналистами в субботу заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, это может произойти в случае, если США не остановят страну-агрессора.

Я ему сказал и еще раз повторяю откровенно: надо бороться за Соединенные Штаты Америки, надо бороться за формат, когда мы со всеми союзниками: и есть Америка, и есть союзники европейцы, которые поддерживают нас. Я думаю, что это сильный союз и надо бороться в нем

- сказал глава государства.

В свою очередь сам Макрон подтвердил, что Европе надо возобновить прямые контакты с путиным.

"Либо будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Я вижу, что есть люди, которые разговаривают с владимиром путиным, поэтому я думаю, что мы - европейцы и украинцы - заинтересованы в том, чтобы найти правильную основу для надлежащего возобновления участия в этой дискуссии. В противном случае, мы обсуждаем это между собой и с переговорщиками, которые потом самостоятельно пойдут и будут обсуждать это с русскими. Это не идеально", - считает президент Франции.

Напомним

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для Европы было бы "полезно" возобновить взаимодействие с путиным, при этом европейцы должны найти средства для этого "в ближайшие недели".

Макрон, Стармер и Мерц поговорили об Украине с Трампом - СМИ10.12.25, 18:00 • 6265 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Эмманюэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина