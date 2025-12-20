Если США не остановят РФ, Европа планирует вести прямой диалог с Путиным - Зеленский после разговора с Макроном
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейским странам стоит непосредственно участвовать в диалоге с российским диктатором владимиром путиным. Об этом во время онлайн-общения с журналистами в субботу заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, это может произойти в случае, если США не остановят страну-агрессора.
Я ему сказал и еще раз повторяю откровенно: надо бороться за Соединенные Штаты Америки, надо бороться за формат, когда мы со всеми союзниками: и есть Америка, и есть союзники европейцы, которые поддерживают нас. Я думаю, что это сильный союз и надо бороться в нем
В свою очередь сам Макрон подтвердил, что Европе надо возобновить прямые контакты с путиным.
"Либо будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Я вижу, что есть люди, которые разговаривают с владимиром путиным, поэтому я думаю, что мы - европейцы и украинцы - заинтересованы в том, чтобы найти правильную основу для надлежащего возобновления участия в этой дискуссии. В противном случае, мы обсуждаем это между собой и с переговорщиками, которые потом самостоятельно пойдут и будут обсуждать это с русскими. Это не идеально", - считает президент Франции.
Напомним
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для Европы было бы "полезно" возобновить взаимодействие с путиным, при этом европейцы должны найти средства для этого "в ближайшие недели".
