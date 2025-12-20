Если США не остановят РФ, Европа планирует вести прямой диалог с Путиным - Зеленский после разговора с Макроном

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейским странам стоит непосредственно участвовать в диалоге с российским диктатором владимиром путиным. Об этом во время онлайн-общения с журналистами в субботу заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

По его словам, это может произойти в случае, если США не остановят страну-агрессора.

Я ему сказал и еще раз повторяю откровенно: надо бороться за Соединенные Штаты Америки, надо бороться за формат, когда мы со всеми союзниками: и есть Америка, и есть союзники европейцы, которые поддерживают нас. Я думаю, что это сильный союз и надо бороться в нем