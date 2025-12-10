Макрон, Стармер и Мерц поговорили об Украине с Трампом - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц поговорили с президентом США Трампом об Украине, со ссылкой на офис президента Франции сообщает журналист AFP Дэнни Кэмп в X, пишет УНН.

Подробности

«Макрон из Франции, Стармер из Британии и Мерц из Германии разговаривали с Трампом об Украине», — написал Кэмп со ссылкой на комментарий офиса французского президента журналистам AFP.

