Макрон, Стармер и Мерц поговорили об Украине с Трампом - СМИ
Киев • УНН
Президент Франции, премьер-министр Великобритании и канцлер Германии провели переговоры с президентом США по Украине. Информацию подтвердил офис президента Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц поговорили с президентом США Трампом об Украине, со ссылкой на офис президента Франции сообщает журналист AFP Дэнни Кэмп в X, пишет УНН.
Подробности
«Макрон из Франции, Стармер из Британии и Мерц из Германии разговаривали с Трампом об Украине», — написал Кэмп со ссылкой на комментарий офиса французского президента журналистам AFP.
