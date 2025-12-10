$42.180.11
Эксклюзив
14:20 • 4848 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 11625 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 13606 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 15323 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 13602 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 23315 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 16918 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27452 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42357 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41741 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
Макрон, Стармер и Мерц поговорили об Украине с Трампом - СМИ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Франции, премьер-министр Великобритании и канцлер Германии провели переговоры с президентом США по Украине. Информацию подтвердил офис президента Франции.

Макрон, Стармер и Мерц поговорили об Украине с Трампом - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц поговорили с президентом США Трампом об Украине, со ссылкой на офис президента Франции сообщает журналист AFP Дэнни Кэмп в X, пишет УНН.

Подробности

«Макрон из Франции, Стармер из Британии и Мерц из Германии разговаривали с Трампом об Украине», — написал Кэмп со ссылкой на комментарий офиса французского президента журналистам AFP.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Украина