Европейские лидеры в понедельник обсудят мирный план по войне рф против Украины в Берлине - СМИ
Киев • УНН
Около десятка глав государств и правительств Европы встретятся в Берлине в понедельник для обсуждения мирного плана по Украине. Среди присутствующих ожидаются президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Европейские лидеры в Берлине обсудят мирный план по войне рф против Украины в понедельник, по словам дипломатов, пишет УНН со ссылкой на n-tv.
Детали
По словам дипломатов, "около десятка глав государств и правительств Европы встретятся в Берлине в понедельник, чтобы обсудить мирный план по Украине".
Как ожидается, среди присутствующих будут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, о чем сообщили два дипломата ЕС.
Канцлер Фридрих Мерц ранее заявил, что европейские страны планируют дальнейшие переговоры в ближайшие дни для координации усилий, направленных на мирный процесс.
