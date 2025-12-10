Европейские лидеры в понедельник обсудят мирный план по войне рф против Украины в Берлине - СМИ

$42.180.11
Эксклюзив
14:20 • 5216 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 11793 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 13751 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 15376 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 13638 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 23391 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 16929 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27454 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42359 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41746 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
Популярные новости
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 23768 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 23175 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 13784 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 16311 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 7934 просмотра
публикации
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 7134 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 23399 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 38474 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 72489 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 53720 просмотра
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 3922 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 4852 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 4930 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 8000 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 23208 просмотра
Европейские лидеры в понедельник обсудят мирный план по войне рф против Украины в Берлине - СМИ

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Около десятка глав государств и правительств Европы встретятся в Берлине в понедельник для обсуждения мирного плана по Украине. Среди присутствующих ожидаются президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Европейские лидеры в понедельник обсудят мирный план по войне рф против Украины в Берлине - СМИ

Европейские лидеры в Берлине обсудят мирный план по войне рф против Украины в понедельник, по словам дипломатов, пишет УНН со ссылкой на n-tv.

Детали

По словам дипломатов, "около десятка глав государств и правительств Европы встретятся в Берлине в понедельник, чтобы обсудить мирный план по Украине".

Как ожидается, среди присутствующих будут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, о чем сообщили два дипломата ЕС.

Канцлер Фридрих Мерц ранее заявил, что европейские страны планируют дальнейшие переговоры в ближайшие дни для координации усилий, направленных на мирный процесс.

В "коалиции желающих" для поддержки Украины анонсировали встречу на четверг: о чем пойдет речь10.12.25, 16:14 • 1238 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Украина
Берлин