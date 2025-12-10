Європейські лідери у понеділок обговорять мирний план щодо війни рф проти України в Берліні - ЗМІ
Київ • УНН
Близько десятка глав держав та урядів Європи зустрінуться в Берліні в понеділок для обговорення мирного плану щодо України. Серед присутніх очікуються президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Європейські лідери у Берліні обговорять мирний план щодо війни рф проти України у понеділок, за словами дипломатів, пише УНН з посиланням на n-tv.
Деталі
За словами дипломатів, "близько десятка глав держав та урядів Європи зустрінуться в Берліні в понеділок, щоб обговорити мирний план щодо України".
Як очікується, серед присутніх будуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, про що повідомили два дипломати ЄС.
Канцлер Фрідріх Мерц раніше заявив, що європейські країни планують подальші переговори найближчими днями для координації зусиль, спрямованих на мирний процес.
