Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
14:20 • 4758 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
13:11 • 11574 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 13555 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 17487 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 15292 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 13592 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
10 грудня, 09:54 • 23295 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
10 грудня, 08:28 • 16914 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27451 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Європейські лідери у понеділок обговорять мирний план щодо війни рф проти України в Берліні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Близько десятка глав держав та урядів Європи зустрінуться в Берліні в понеділок для обговорення мирного плану щодо України. Серед присутніх очікуються президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Європейські лідери у понеділок обговорять мирний план щодо війни рф проти України в Берліні - ЗМІ

Європейські лідери у Берліні обговорять мирний план щодо війни рф проти України у понеділок, за словами дипломатів, пише УНН з посиланням на n-tv.

Деталі

За словами дипломатів, "близько десятка глав держав та урядів Європи зустрінуться в Берліні в понеділок, щоб обговорити мирний план щодо України".

Як очікується, серед присутніх будуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, про що повідомили два дипломати ЄС.

Канцлер Фрідріх Мерц раніше заявив, що європейські країни планують подальші переговори найближчими днями для координації зусиль, спрямованих на мирний процес.

У "коаліції охочих" для підтримки України анонсували зустріч на четвер: про що йтиметься10.12.25, 16:14 • 1220 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Україна
Берлін