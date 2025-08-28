$41.320.08
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Дві ракети впали за 50 метрів від делегації ЄС в Україні під час масованої атаки рф. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості тиску на росію та анонсувала 19-й пакет санкцій.

Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн

Під час масованої атаки рф дві ракети впали всього за 50 метрів від делегації ЄС в Україні. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав. Втім президентка Єврокомісії нагадує про важливість тиску на росії для зупинки війни. Про це Урсула фон дер Ляєн заявила у своєму зверненні 28 серпня передає УНН.

Деталі

Вона зазначила, що "тільки що розмовляла із заступником посла", і висловила полегшення від того, що "ніхто з наших співробітників не постраждав".

Вчорашній напад (масована атака рф - ред.) відбувся в безпосередній близькості від дипломатичної місії, представництва нашого Союзу. Дві ракети впали на відстані 50 метрів від делегатів протягом 20 секунд. Це показує, що кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, бездумно вбиваючи мирних жителів, чоловіків, жінок і дітей, і навіть атакуючи Європейський Союз. Саме тому ми чинимо максимальний тиск на росію 

- сказала вона.

Як і було анонсовано раніше, планується посилення санкційного тиску на рф. Незабаром буде представлено 19-й пакет жорстких санкцій.

Водночас триває робота над замороженими російськими активами, щоб підтримати оборону та відновлення України. При цьому ЄС підтверджує тверду та непохитну підтримку України як сусіда, партнера, друга та майбутнього члена спільноти.

Завтра я відправлюсь у сім держав-членів, які зміцнюють і захищають наші зовнішні кордони з росією та білоруссю. Я хочу виразити повну солідарність ЄС і розділити наш прогрес у створенні потужної європейської оборонної промисловості, особливо завдяки нашому спільному оборонному інструменту SAFE 

- додала вона.

На завершення вона подякувала важливим співробітникам делегацій ЄС в Україні, які виконують свої обов’язки в надзвичайно складних умовах. Вона пообіцяла передати їм це послання особисто під час наступного візиту до Києва.

Нагадаємо

Нічна атака росіян на столицю призвела до 14 жертв і понад пів сотні постраждалих, включаючи шість неповнолітніх, які отримали травми різного ступеню складності. В Дарницькому районі Києва триває пошуково-рятувальна операція.

Альона Уткіна

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
