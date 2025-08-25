$41.280.07
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 17935 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 23076 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 14697 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 26928 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 44231 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 40647 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 37998 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 56052 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 89272 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄС цього тижня обговорить військову підтримку України, доходи від активів рф і 19-й пакет санкцій - Politico

Київ • УНН

 • 670 перегляди

Європейський Союз цього тижня обговорить військову підтримку України, включно з гарантіями безпеки. Також розглянуть використання доходів від заморожених активів рф та 19-й пакет санкцій.

ЄС цього тижня обговорить військову підтримку України, доходи від активів рф і 19-й пакет санкцій - Politico

Європейський Союз цього тижня обговорить військову підтримку, включно з, як очікується, гарантіями безпеки для України, а також варіанти використання доходів від заморожених активів рф, а також 19-й пакет санкцій ЄС проти рф, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, після двох тижнів віртуальних екстрених зустрічей, цього тижня офіційно відновлюється дипломатія на рівні фізичних зустрічей, і Україна буде ключовою темою переговорів.

Міністри оборони (країн ЄС) зустрінуться на вечерю в четвер, а в п'ятницю обговорять, як посилити військову підтримку Києва та допомогти його збройовій промисловості, повідомляє дипломат ЄС

- ідеться у публікації.

Як вказано, будуть присутні головний дипломат ЄС Кая Каллас, а також заступник Генерального секретаря НАТО.

Зазначається, що гарантії безпеки для України офіційно не входять до порядку денного, але очікується, що вони будуть обговорені. Президент України Володимир Зеленський у суботу заявив, що, на його думку, спільні гарантії безпеки США та Європи для його країни будуть "готові найближчими днями".

Напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки будуть готові найближчими днями - Зеленський

Потім у суботу зустрінуться міністри закордонних справ (країн ЄС). Данське головування в листі-запрошенні пропонує зосередитися на тому, як "посилити тиск на росію, щоб змусити москву зобов'язатися щодо припинення вогню" - маючи на увазі 19-й пакет санкцій ЄС. Вони також розглянуть "подальші варіанти використання доходів" від заморожених активів росії, пишуть данці

- зазначає видання.

Наразі Україна отримує прибуток, отриманий від цих коштів, тоді як зусилля щодо конфіскації приблизно 275 мільярдів євро зайшли в глухий кут, зазначає видання.

Україна наполягає на повній конфіскації знерухомлених на Заході активів рф

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
