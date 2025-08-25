ЄС цього тижня обговорить військову підтримку України, доходи від активів рф і 19-й пакет санкцій - Politico
Київ • УНН
Європейський Союз цього тижня обговорить військову підтримку України, включно з гарантіями безпеки. Також розглянуть використання доходів від заморожених активів рф та 19-й пакет санкцій.
Європейський Союз цього тижня обговорить військову підтримку, включно з, як очікується, гарантіями безпеки для України, а також варіанти використання доходів від заморожених активів рф, а також 19-й пакет санкцій ЄС проти рф, повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
Як пише видання, після двох тижнів віртуальних екстрених зустрічей, цього тижня офіційно відновлюється дипломатія на рівні фізичних зустрічей, і Україна буде ключовою темою переговорів.
Міністри оборони (країн ЄС) зустрінуться на вечерю в четвер, а в п'ятницю обговорять, як посилити військову підтримку Києва та допомогти його збройовій промисловості, повідомляє дипломат ЄС
Як вказано, будуть присутні головний дипломат ЄС Кая Каллас, а також заступник Генерального секретаря НАТО.
Зазначається, що гарантії безпеки для України офіційно не входять до порядку денного, але очікується, що вони будуть обговорені. Президент України Володимир Зеленський у суботу заявив, що, на його думку, спільні гарантії безпеки США та Європи для його країни будуть "готові найближчими днями".
Потім у суботу зустрінуться міністри закордонних справ (країн ЄС). Данське головування в листі-запрошенні пропонує зосередитися на тому, як "посилити тиск на росію, щоб змусити москву зобов'язатися щодо припинення вогню" - маючи на увазі 19-й пакет санкцій ЄС. Вони також розглянуть "подальші варіанти використання доходів" від заморожених активів росії, пишуть данці
Наразі Україна отримує прибуток, отриманий від цих коштів, тоді як зусилля щодо конфіскації приблизно 275 мільярдів євро зайшли в глухий кут, зазначає видання.
