ЄС цього тижня обговорить військову підтримку України, доходи від активів рф і 19-й пакет санкцій - Politico

Європейський Союз цього тижня обговорить військову підтримку, включно з, як очікується, гарантіями безпеки для України, а також варіанти використання доходів від заморожених активів рф, а також 19-й пакет санкцій ЄС проти рф, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, після двох тижнів віртуальних екстрених зустрічей, цього тижня офіційно відновлюється дипломатія на рівні фізичних зустрічей, і Україна буде ключовою темою переговорів.

Міністри оборони (країн ЄС) зустрінуться на вечерю в четвер, а в п'ятницю обговорять, як посилити військову підтримку Києва та допомогти його збройовій промисловості, повідомляє дипломат ЄС - ідеться у публікації.

Як вказано, будуть присутні головний дипломат ЄС Кая Каллас, а також заступник Генерального секретаря НАТО.

Зазначається, що гарантії безпеки для України офіційно не входять до порядку денного, але очікується, що вони будуть обговорені. Президент України Володимир Зеленський у суботу заявив, що, на його думку, спільні гарантії безпеки США та Європи для його країни будуть "готові найближчими днями".

Потім у суботу зустрінуться міністри закордонних справ (країн ЄС). Данське головування в листі-запрошенні пропонує зосередитися на тому, як "посилити тиск на росію, щоб змусити москву зобов'язатися щодо припинення вогню" - маючи на увазі 19-й пакет санкцій ЄС. Вони також розглянуть "подальші варіанти використання доходів" від заморожених активів росії, пишуть данці - зазначає видання.

Наразі Україна отримує прибуток, отриманий від цих коштів, тоді як зусилля щодо конфіскації приблизно 275 мільярдів євро зайшли в глухий кут, зазначає видання.

