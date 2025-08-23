Напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки будуть готові найближчими днями - Зеленський
Київ • УНН
Україна, США та європейські партнери працюють над архітектурою гарантій безпеки для України. Всі напрацювання будуть готові найближчими днями, повідомив Президент Зеленський.
Команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою гарантій безпеки для України, і всі напрацювання будуть готові найближчими днями, повідомив у суботу Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, пише УНН.
Обговорили гарантії безпеки. Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні
Єрмак: "Думаю, що перші драфти гарантій безпеки для України ми побачимо наступного тижня" 22.08.25, 21:03 • 3188 переглядiв