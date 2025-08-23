$41.220.00
11:35
Наработки по архитектуре гарантий безопасности будут готовы в ближайшие дни - Зеленский
Эксклюзив
07:20 • 16014 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 16124 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 17661 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 12203 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 33525 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 29583 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 25783 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24989 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24559 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Наработки по архитектуре гарантий безопасности будут готовы в ближайшие дни - Зеленский

Киев

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Украина, США и европейские партнеры работают над архитектурой гарантий безопасности для Украины. Все наработки будут готовы в ближайшие дни, сообщил Президент Зеленский.

Наработки по архитектуре гарантий безопасности будут готовы в ближайшие дни - Зеленский

Команды Украины, США и европейских партнеров работают над архитектурой гарантий безопасности для Украины, и все наработки будут готовы в ближайшие дни, сообщил в субботу Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, пишет УНН.

Обсудили гарантии безопасности. Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни

- написал Зеленский в соцсетях.

Ермак: "Думаю, что первые драфты гарантий безопасности для Украины мы увидим на следующей неделе"

Юлия Шрамко

