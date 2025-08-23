Наработки по архитектуре гарантий безопасности будут готовы в ближайшие дни - Зеленский
Киев • УНН
Команды Украины, США и европейских партнеров работают над архитектурой гарантий безопасности для Украины, и все наработки будут готовы в ближайшие дни, сообщил в субботу Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, пишет УНН.
Обсудили гарантии безопасности. Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни
