Ермак: "Думаю, что первые драфты гарантий безопасности для Украины мы увидим на следующей неделе"

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
15:16 • 8224 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 8868 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 7984 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 10256 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
13:07 • 12415 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 10655 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 16693 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 18192 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 12697 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13569 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.1м/с
90%
741мм
Популярные новости
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo22 августа, 08:13 • 16593 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 14265 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 10402 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10 • 5066 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 5026 просмотра
публикации
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 5060 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
15:16 • 8224 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
14:30 • 10256 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
13:07 • 12415 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 16693 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джо Байден
Виктор Попов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo14:39 • 7986 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10 • 5112 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 10430 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 14290 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 23936 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Евро
Рейс 17 Malaysia Airlines
Tesla Cybertruck

Ермак: "Думаю, что первые драфты гарантий безопасности для Украины мы увидим на следующей неделе"

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что первые драфты гарантий безопасности для Украины будут готовы уже на следующей неделе. Эти гарантии предусматривают усиление ВСУ, развитие ВПК и четкий план действий в случае агрессии, аналогичный статье 5 НАТО.

Ермак: "Думаю, что первые драфты гарантий безопасности для Украины мы увидим на следующей неделе"

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что уже на следующей неделе будут готовы первые драфты гарантий безопасности, которые получит Украина. Об этом Ермак заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

У нас проходят консультации на уровне министров обороны, на уровне начальников штабов и советников по национальной безопасности. Между нашими партнерами при участии США, где мы проговариваем основные моменты - военную составляющую и политическую составляющую этих гарантий безопасности. Главное, что мы точно понимаем, что нам не нужны "гарантии", которые мы уже имели, как Будапештский меморандум и другие. Для нас нужны юридически закрепленные, юридически обязательные гарантии, и наше мнение разделяют партнеры

- сказал Ермак.

Он подчеркнул, что прежде всего речь идет об усилении ВСУ и предоставлении им "всего необходимого", развитии военно-промышленного комплекса, тренинговых миссиях, и четком плане действий в случае агрессии России - аналог 5 статьи НАТО.

И именно все эти, и многие другие элементы на столе, поэтому сегодня собирается конструкция, это не будет очень долго. Я думаю, что первые драфты мы увидим уже на следующей неделе и начнем с ними работать. Безусловно, это пока будет в закрытом формате. Но к этому приобщены все

- добавил Ермак.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что будущая архитектура безопасности для Украины должна включать действенные гарантии вроде статьи 5 НАТО, системное финансирование армии и поддержку оборонных программ. Он также подчеркнул важность инвестиций партнеров в производство украинских дронов.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Офис Президента Украины
Министерство обороны Украины
Совет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки
НАТО
Вооруженные силы Украины
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина