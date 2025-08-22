Ермак: "Думаю, что первые драфты гарантий безопасности для Украины мы увидим на следующей неделе"
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что первые драфты гарантий безопасности для Украины будут готовы уже на следующей неделе. Эти гарантии предусматривают усиление ВСУ, развитие ВПК и четкий план действий в случае агрессии, аналогичный статье 5 НАТО.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что уже на следующей неделе будут готовы первые драфты гарантий безопасности, которые получит Украина. Об этом Ермак заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
У нас проходят консультации на уровне министров обороны, на уровне начальников штабов и советников по национальной безопасности. Между нашими партнерами при участии США, где мы проговариваем основные моменты - военную составляющую и политическую составляющую этих гарантий безопасности. Главное, что мы точно понимаем, что нам не нужны "гарантии", которые мы уже имели, как Будапештский меморандум и другие. Для нас нужны юридически закрепленные, юридически обязательные гарантии, и наше мнение разделяют партнеры
Он подчеркнул, что прежде всего речь идет об усилении ВСУ и предоставлении им "всего необходимого", развитии военно-промышленного комплекса, тренинговых миссиях, и четком плане действий в случае агрессии России - аналог 5 статьи НАТО.
И именно все эти, и многие другие элементы на столе, поэтому сегодня собирается конструкция, это не будет очень долго. Я думаю, что первые драфты мы увидим уже на следующей неделе и начнем с ними работать. Безусловно, это пока будет в закрытом формате. Но к этому приобщены все
Напомним
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что будущая архитектура безопасности для Украины должна включать действенные гарантии вроде статьи 5 НАТО, системное финансирование армии и поддержку оборонных программ. Он также подчеркнул важность инвестиций партнеров в производство украинских дронов.