Ермак: "Думаю, что первые драфты гарантий безопасности для Украины мы увидим на следующей неделе"

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что уже на следующей неделе будут готовы первые драфты гарантий безопасности, которые получит Украина. Об этом Ермак заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

У нас проходят консультации на уровне министров обороны, на уровне начальников штабов и советников по национальной безопасности. Между нашими партнерами при участии США, где мы проговариваем основные моменты - военную составляющую и политическую составляющую этих гарантий безопасности. Главное, что мы точно понимаем, что нам не нужны "гарантии", которые мы уже имели, как Будапештский меморандум и другие. Для нас нужны юридически закрепленные, юридически обязательные гарантии, и наше мнение разделяют партнеры