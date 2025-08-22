Єрмак: "Думаю, що перші драфти гарантій безпеки для України ми побачимо наступного тижня"

Керівний Офісу Президента Андрій Єрмак думає, що вже наступного тижня будуть готові перші драфти гарантій безпеки, які отримає Україна. Про це Єрмак заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

В нас відбувають консультації на рівні міністрів оборони, на рівні начальників штабів та радників з національної безпеки. Між нашими партнерами за участі США, де ми проговорюємо основні моменти - військову складову і політичну складову цих гарантій безпеки. Головне, що ми точно розуміємо, що нам не потрібні "гарантії", які ми вже мали, як Будапештський меморандум та інші. Для нас потрібні юридично закріплені, юридично обов'язкові гарантії, і нашу думку поділяють партнери