Єрмак: "Думаю, що перші драфти гарантій безпеки для України ми побачимо наступного тижня"

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що перші драфти гарантій безпеки для України будуть готові вже наступного тижня. Ці гарантії передбачають посилення ЗСУ, розвиток ВПК та чіткий план дій у разі агресії, аналогічний статті 5 НАТО.

Єрмак: "Думаю, що перші драфти гарантій безпеки для України ми побачимо наступного тижня"

Керівний Офісу Президента Андрій Єрмак думає, що вже наступного тижня будуть готові перші драфти гарантій безпеки, які отримає Україна. Про це Єрмак заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

В нас відбувають консультації на рівні міністрів оборони, на рівні начальників штабів та радників з національної безпеки. Між нашими партнерами за участі США, де ми проговорюємо основні моменти - військову складову і політичну складову цих гарантій безпеки. Головне, що ми точно розуміємо, що нам не потрібні "гарантії", які ми вже мали, як Будапештський меморандум та інші. Для нас потрібні юридично закріплені, юридично обов'язкові гарантії, і нашу думку поділяють партнери

- сказав Єрмак.

Він наголосив, що насамперед мова йде про посилення ЗСУ та надання їм "всього необхідного", розвиток військово-промислового комплексу, тренінгові місії, і чіткий план дій у разі агресії росії - аналог 5 статті НАТО.

І саме всі ці, і багато інших елементів на столі, тому сьогодні збирається конструкція, це не буде дуже довго. Я думаю, що перші драфти ми побачимо вже наступного тижня і почнемо з ними працювати. Безумовно, це поки буде в закритому форматі. Але до цього долучені всі

- додав Єрмак.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський наголосив, що майбутня архітектура безпеки для України має включати дієві гарантії на кшталт статті 5 НАТО, системне фінансування армії та підтримку оборонних програм. Він також підкреслив важливість інвестицій партнерів у виробництво українських дронів.

Павло Башинський

