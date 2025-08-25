ЕС на этой неделе обсудит военную поддержку Украины, доходы от активов РФ и 19-й пакет санкций - Politico
Киев • УНН
Европейский Союз на этой неделе обсудит военную поддержку Украины, включая гарантии безопасности. Также рассмотрят использование доходов от замороженных активов РФ и 19-й пакет санкций.
Европейский Союз на этой неделе обсудит военную поддержку, включая, как ожидается, гарантии безопасности для Украины, а также варианты использования доходов от замороженных активов РФ, а также 19-й пакет санкций ЕС против РФ, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Как пишет издание, после двух недель виртуальных экстренных встреч, на этой неделе официально возобновляется дипломатия на уровне физических встреч, и Украина будет ключевой темой переговоров.
Министры обороны (стран ЕС) встретятся на ужин в четверг, а в пятницу обсудят, как усилить военную поддержку Киева и помочь его оружейной промышленности, сообщает дипломат ЕС
Как указано, будут присутствовать главный дипломат ЕС Кая Каллас, а также заместитель Генерального секретаря НАТО.
Отмечается, что гарантии безопасности для Украины официально не входят в повестку дня, но ожидается, что они будут обсуждены. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что, по его мнению, совместные гарантии безопасности США и Европы для его страны будут "готовы в ближайшие дни".
Затем в субботу встретятся министры иностранных дел (стран ЕС). Датское председательство в письме-приглашении предлагает сосредоточиться на том, как "усилить давление на Россию, чтобы заставить Москву обязаться по прекращению огня" - имея в виду 19-й пакет санкций ЕС. Они также рассмотрят "дальнейшие варианты использования доходов" от замороженных активов России, пишут датчане
Сейчас Украина получает прибыль, полученную от этих средств, тогда как усилия по конфискации примерно 275 миллиардов евро зашли в тупик, отмечает издание.
