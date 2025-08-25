$41.280.07
08:15
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 16355 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 21586 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 13996 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 26250 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 43655 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 40348 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 37822 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 55340 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 88483 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
ЕС на этой неделе обсудит военную поддержку Украины, доходы от активов РФ и 19-й пакет санкций - Politico

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Европейский Союз на этой неделе обсудит военную поддержку Украины, включая гарантии безопасности. Также рассмотрят использование доходов от замороженных активов РФ и 19-й пакет санкций.

ЕС на этой неделе обсудит военную поддержку Украины, доходы от активов РФ и 19-й пакет санкций - Politico

Европейский Союз на этой неделе обсудит военную поддержку, включая, как ожидается, гарантии безопасности для Украины, а также варианты использования доходов от замороженных активов РФ, а также 19-й пакет санкций ЕС против РФ, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, после двух недель виртуальных экстренных встреч, на этой неделе официально возобновляется дипломатия на уровне физических встреч, и Украина будет ключевой темой переговоров.

Министры обороны (стран ЕС) встретятся на ужин в четверг, а в пятницу обсудят, как усилить военную поддержку Киева и помочь его оружейной промышленности, сообщает дипломат ЕС

- говорится в публикации.

Как указано, будут присутствовать главный дипломат ЕС Кая Каллас, а также заместитель Генерального секретаря НАТО.

Отмечается, что гарантии безопасности для Украины официально не входят в повестку дня, но ожидается, что они будут обсуждены. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что, по его мнению, совместные гарантии безопасности США и Европы для его страны будут "готовы в ближайшие дни".

Наработки по архитектуре гарантий безопасности будут готовы в ближайшие дни - Зеленский

Затем в субботу встретятся министры иностранных дел (стран ЕС). Датское председательство в письме-приглашении предлагает сосредоточиться на том, как "усилить давление на Россию, чтобы заставить Москву обязаться по прекращению огня" - имея в виду 19-й пакет санкций ЕС. Они также рассмотрят "дальнейшие варианты использования доходов" от замороженных активов России, пишут датчане

- отмечает издание.

Сейчас Украина получает прибыль, полученную от этих средств, тогда как усилия по конфискации примерно 275 миллиардов евро зашли в тупик, отмечает издание.

Украина настаивает на полной конфискации обездвиженных на Западе активов рф

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
