Україна наполягає на повній конфіскації знерухомлених на Заході активів рф

Україна наполягає на повній конфіскації знерухомлених на Заході російських активів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає УНН.

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"Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою обговорили широке коло питань: безпека, економічна співпраця, європейська інтеграція України, відновлення нашої держави", - сказав Шмигаль.

Прем'єр заявив, що Чехія перебуває в авангарді санкційної політики проти агресора.

Розраховуємо на подальше посилення санкцій, а також перекриття усіх обхідних шляхів уникнення санкційних обмежень. Вітаємо прийняття 17-го пакета санкцій у ЄС. Також наполягаємо на повній конфіскації знерухомлених на Заході російських активів - заявив Шмигаль.

Також Шмигаль повідомив, що вони домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16.

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"Чеська сторона всіляко сприятиме євроінтеграції України. Це, зокрема, консультативна допомога під час передвступних переговорів. Домовилися з паном Прем’єр-міністром активізувати двосторонню торгівлю, співпрацю в енергетиці, аграрному секторі, транспорті, медицині та відбудові. Ці та інші пункти зафіксовані в нашій спільній заяві", - розповів Шмигаль.

Доповнення

У травні Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів з представниками міністерств, Національного банку та Державної служби фінансового моніторингу, під час якої опрацьовувались правові механізми задля конфіскації заморожених активів російської федерації.

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