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В уряді обговорили правові механізми задля конфіскації заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Прем'єр-міністр України провів нараду щодо механізму конфіскації заморожених активів рф. Україна зміцнює оборону за рахунок прибутків від цих активів.

В уряді обговорили правові механізми задля конфіскації заморожених активів рф

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів з представниками міністерств, Національного банку та Державної служби фінансового моніторингу, під час якої опрацьовувались правові механізми задля конфіскації заморожених активів російської федерації. Про це Шмигаль повідомив на своїй сторінці в Telegram, пише УНН.

Деталі

Працюємо з партнерами над правовим механізмом, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи. Провели засідання міжвідомчої робочої групи з цього питання за участі віцепрем'єр-міністерки Ольги Стефанішиної, голови НБУ Андрія Пишного, представників Мінфіну, МЗС, Держслужби фінмоніторингу

- повідомив Шмигаль.

Також глава держави заслухав інформацію щодо знерухомлених активів російської федерації. Він наголосив, що необхідна тісна співпраця з партнерами задля конфіскації цих активів.

Заслухав актуальну інформацію щодо знерухомлених активів агресора в іноземних юрисдикціях. Перед міністерствами стоїть завдання активно працювати й комунікувати з партнерами про необхідність конфіскації цих активів

- зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль також додав, що Україна ефективно використовує проєкт "Економічна підтримка України", щоб зміцнювати свою оборону та економіку за рахунок прибутків від заморожених активів.

Наразі ми ефективно використовуємо ініціативу ERA — зміцнюємо нашу оборону та економіку за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Водночас важливо, щоб всі знерухомлені активи рф були спрямовані на відновлення України. Послідовно працюємо над цим завданням

- підкреслив глава уряду.

Доповнення

Заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріс, що Європейський Союз додатково виділить 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаЕкономікаПолітика
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