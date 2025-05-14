В правительстве обсудили правовые механизмы для конфискации замороженных активов рф
Киев • УНН
Премьер-министр Украины провел совещание по механизму конфискации замороженных активов рф. Украина укрепляет оборону за счет доходов от этих активов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел с представителями министерств, Национального банка и Государственной службы финансового мониторинга, во время которой прорабатывались правовые механизмы для конфискации замороженных активов российской федерации. Об этом Шмыгаль сообщил на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Детали
Работаем с партнерами над правовым механизмом, который позволит конфисковать замороженные российские активы. Провели заседание межведомственной рабочей группы по этому вопросу с участием вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, председателя НБУ Андрея Пышного, представителей Минфина, МИД, Госслужбы финмониторинга
Также глава государства заслушал информацию об обездвиженных активах российской федерации. Он подчеркнул, что необходимо тесное сотрудничество с партнерами для конфискации этих активов.
Заслушал актуальную информацию об обездвиженных активах агрессора в иностранных юрисдикциях. Перед министерствами стоит задача активно работать и коммуницировать с партнерами о необходимости конфискации этих активов
Шмыгаль также добавил, что Украина эффективно использует проект "Экономическая поддержка Украины", чтобы укреплять свою оборону и экономику за счет доходов от замороженных активов.
Сейчас мы эффективно используем инициативу ERA - укрепляем нашу оборону и экономику за счет доходов от замороженных российских активов. В то же время важно, чтобы все обездвиженные активы рф были направлены на восстановление Украины. Последовательно работаем над этой задачей
Дополнение
Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних дел Чарльз Фрис, что Европейский Союз дополнительно выделит 900 млн евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины за счет доходов от замороженных российских активов.