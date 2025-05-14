В правительстве обсудили правовые механизмы для конфискации замороженных активов рф

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел с представителями министерств, Национального банка и Государственной службы финансового мониторинга, во время которой прорабатывались правовые механизмы для конфискации замороженных активов российской федерации. Об этом Шмыгаль сообщил на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Детали

Работаем с партнерами над правовым механизмом, который позволит конфисковать замороженные российские активы. Провели заседание межведомственной рабочей группы по этому вопросу с участием вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, председателя НБУ Андрея Пышного, представителей Минфина, МИД, Госслужбы финмониторинга - сообщил Шмыгаль.

Также глава государства заслушал информацию об обездвиженных активах российской федерации. Он подчеркнул, что необходимо тесное сотрудничество с партнерами для конфискации этих активов.

Заслушал актуальную информацию об обездвиженных активах агрессора в иностранных юрисдикциях. Перед министерствами стоит задача активно работать и коммуницировать с партнерами о необходимости конфискации этих активов - отметил премьер-министр.

Шмыгаль также добавил, что Украина эффективно использует проект "Экономическая поддержка Украины", чтобы укреплять свою оборону и экономику за счет доходов от замороженных активов.

Сейчас мы эффективно используем инициативу ERA - укрепляем нашу оборону и экономику за счет доходов от замороженных российских активов. В то же время важно, чтобы все обездвиженные активы рф были направлены на восстановление Украины. Последовательно работаем над этой задачей - подчеркнул глава правительства.

Дополнение

Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних дел Чарльз Фрис, что Европейский Союз дополнительно выделит 900 млн евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины за счет доходов от замороженных российских активов.