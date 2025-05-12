ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф
Київ • УНН
Євросоюз додатково виділить 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України. Фінансування буде здійснюватися за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Європейський Союз додатково виділить 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України за рахунок доходів від заморожених російських активів, повідомив у понеділок в Брюсселі на відкритті Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріс, пише УНН.
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"У п'ятницю Кайя Каллас оголосила, що ЄС інвестує 1 мільярд євро в оборонну промисловість України. Минулого тижня у Львові підписали контракти, і тепер гроші будуть вкладені в передову українську оборонну промисловість, наприклад, у виробництво безпілотників і ракет", - зазначив представник Єврокомісії.
"Але це ще не все. У найближчі два тижні ми також витратимо додатково 900 мільйонів євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, і все це фінансуватиметься за рахунок надприбутків від заморожених російських активів", - вказав Фріс.
Таким чином, з його слів, "ЄС надає 3,3 мільярда євро на підтримку України та її оборонної промисловості".
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