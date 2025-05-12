ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

Європейський Союз додатково виділить 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України за рахунок доходів від заморожених російських активів, повідомив у понеділок в Брюсселі на відкритті Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріс, пише УНН.

Деталі

"У п'ятницю Кайя Каллас оголосила, що ЄС інвестує 1 мільярд євро в оборонну промисловість України. Минулого тижня у Львові підписали контракти, і тепер гроші будуть вкладені в передову українську оборонну промисловість, наприклад, у виробництво безпілотників і ракет", - зазначив представник Єврокомісії.

"Але це ще не все. У найближчі два тижні ми також витратимо додатково 900 мільйонів євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, і все це фінансуватиметься за рахунок надприбутків від заморожених російських активів", - вказав Фріс.

Таким чином, з його слів, "ЄС надає 3,3 мільярда євро на підтримку України та її оборонної промисловості".

Шмигаль підтвердив мільярд євро від ЄС на оборонку: що ще обговорив з Каллас