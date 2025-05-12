ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

Европейский Союз дополнительно выделит 900 млн евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил в понедельник в Брюсселе на открытии Второго форума оборонной промышленности Украина-ЕС заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних дел Чарльз Фрис, пишет УНН.

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"В пятницу Кайя Каллас объявила, что ЕС инвестирует 1 миллиард евро в оборонную промышленность Украины. На прошлой неделе во Львове подписали контракты, и теперь деньги будут вложены в передовую украинскую оборонную промышленность, например, в производство беспилотников и ракет", - отметил представитель Еврокомиссии.

"Но это еще не все. В ближайшие две недели мы также потратим дополнительно 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины, и все это будет финансироваться за счет сверхприбылей от замороженных российских активов", - указал Фрис.

Таким образом, по его словам, "ЕС предоставляет 3,3 миллиарда евро на поддержку Украины и ее оборонной промышленности".

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