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ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф
08:59 • 1822 просмотра

ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

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ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

Киев • УНН

 • 1796 просмотра

Евросоюз дополнительно выделит 900 млн евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины. Финансирование будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов.

ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

Европейский Союз дополнительно выделит 900 млн евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил в понедельник в Брюсселе на открытии Второго форума оборонной промышленности Украина-ЕС заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних дел Чарльз Фрис, пишет УНН.

Детали

"В пятницу Кайя Каллас объявила, что ЕС инвестирует 1 миллиард евро в оборонную промышленность Украины. На прошлой неделе во Львове подписали контракты, и теперь деньги будут вложены в передовую украинскую оборонную промышленность, например, в производство беспилотников и ракет", - отметил представитель Еврокомиссии.

"Но это еще не все. В ближайшие две недели мы также потратим дополнительно 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины, и все это будет финансироваться за счет сверхприбылей от замороженных российских активов", - указал Фрис.

Таким образом, по его словам, "ЕС предоставляет 3,3 миллиарда евро на поддержку Украины и ее оборонной промышленности".

Шмыгаль подтвердил миллиард евро от ЕС на оборонку: что еще обсудил с Каллас09.05.25, 11:12 • 3984 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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