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Шмыгаль подтвердил миллиард евро от ЕС на оборонку: что еще обсудил с Каллас

Киев • УНН

 • 358 просмотра

По итогам встречи во Львове, ЕС выделит 1 млрд евро на украинскую оборонную промышленность. Также обсудили 17-й пакет санкций против рф и конфискацию российских активов.

Шмыгаль подтвердил миллиард евро от ЕС на оборонку: что еще обсудил с Каллас

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил инициативу Европейского Союза о выделении 1 млрд евро для оборонной промышленности Украины по итогам встречи во Львове с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, где также выразил надежду на скорейшее согласование и одобрение 17-го пакета санкций блока против рф, пишет УНН.

Детали

"Насыщенная и дружеская встреча с Высокой представительницей ЕС Каей Каллас во Львове. Важно и символично, что в День Европы, европейские партнеры бок о бок с Украиной. Обсудили широкий спектр вопросов, в частности ситуацию на фронте и оборонные нужды", - сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Благодарны за инициативу о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности, а также за инициативу по увеличению военной поддержки Украины в 2025 году

- отметил Премьер в Telegram.

ЕС выделит Украине €1 млрд на оборонную промышленность - Каллас08.05.25, 17:35 • 7128 просмотров

Украинская сторона также, по его словам, ожидает, что в ближайшее время будет утверждено положение о новом инструменте SAFE. "Это позволит Украине участвовать в совместных закупках необходимой оборонной продукции вместе с государствами-членами ЕС как на европейском рынке, так и непосредственно у украинских производителей", - пояснил Шмыгаль.

Шмыгаль: Белая книга ЕС по обороне открывает новые возможности для Украины08.05.25, 19:02 • 9594 просмотра

Отдельно коснулись темы санкций против россии. Рассчитываем, что 17-й пакет будет согласован и одобрен европейскими странами как можно быстрее. Необходимо усиливать давление на агрессора, чтобы принудить его к миру

- написал Шмыгаль.

Киев, по его словам, также рассчитывает на дальнейшую работу в вопросе конфискации замороженных российских активов и их направления на нужды Украины.

Каллас назвала ожидаемые сроки принятия 17-го пакета санкций ЕС против рф08.05.25, 17:58 • 8570 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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