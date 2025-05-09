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Шмигаль підтвердив мільярд євро від ЄС на оборонку: що ще обговорив з Каллас

Київ • УНН

 • 338 перегляди

За підсумками зустрічі у Львові, ЄС виділить 1 млрд євро на українську оборонну промисловість. Також обговорили 17-й пакет санкцій проти рф та конфіскацію російських активів.

Шмигаль підтвердив мільярд євро від ЄС на оборонку: що ще обговорив з Каллас

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив ініціативу Європейського Союзу щодо виділення 1 млрд євро для оборонної промисловості України за підсумками зустрічі у Львові з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас, де також висловив сподівання на якнайшвидше узгодження і схвалення 17-го пакету санкцій блоку проти рф, пише УНН.

Деталі

"Насичена й дружня зустріч із Високою представницею ЄС Каєю Каллас у Львові. Важливо й символічно, що в День Європи, європейські партнери пліч-о-пліч з Україною. Обговорили широкий спектр питань, зокрема ситуацію на фронті та оборонні потреби", - повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який повідомляв про візит до Львова разом є європейськими посадовцями на День Європи.

Вдячні за ініціативу щодо виділення 1 млрд євро для української оборонної промисловості, а також за ініціативу щодо збільшення військової підтримки України у 2025 році

- зазначив Прем'єр у Telegram.

ЄС виділить Україні €1 млрд на оборонну промисловість - Каллас08.05.25, 17:35 • 7128 переглядiв

Українська сторона також, з його слів, очікує, що найближчим часом буде затверджено положення про новий інструмент SAFE. "Це дасть можливість Україні брати участь у спільних закупівлях необхідної оборонної продукції разом з державами-членами ЄС як на європейському ринку, так і безпосередньо в українських виробників", - пояснив Шмигаль.

Шмигаль: Біла книга ЄС з оборони відкриває нові можливості для України08.05.25, 19:02 • 9594 перегляди

Окремо торкнулися теми санкцій проти росії. Розраховуємо, що 17-й пакет буде узгоджений і схвалений європейськими країнами якнайшвидше. Необхідно посилювати тиск на агресора, аби примусити його до миру

- написав Шмигаль.

Київ, з його слів, також розраховує на подальшу роботу в питанні конфіскації заморожених російських активів і їх спрямування на потреби України.

Каллас назвала очікувані терміни ухвалення 17-го пакету санкцій ЄС проти рф08.05.25, 17:58 • 8570 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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