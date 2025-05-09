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Франція використає заморожені російські активи для фінансування обслуговування гармат Caesar в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4356 перегляди

Франція використає доходи від заморожених російських активів для обслуговування гармат Caesar в Україні. KNDS створить центр технічного обслуговування для цих гармат.

Франція використає заморожені російські активи для фінансування обслуговування гармат Caesar в Україні - ЗМІ

Франція використає доходи від заморожених російських активів, щоб забезпечити обслуговування гармат Caesar, які вона поставила Україні. Про це оголосив міністр закордонних справ Франції цієї п'ятниці зі Львова, повідомляє Le Figaro, пише УНН.

Деталі

"Незабаром ми оголосимо, що завдяки мобілізації доходів від заморожених активів Франція зможе через свою компанію KNDS забезпечити оперативне обслуговування гармат Caesar, які Франція поставила Україні для протистояння нападу росії", - заявив Жан-Ноель Барро, який бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Євросоюз вирішив використати відсотки, що генеруються замороженими російськими активами, щоб допомогти Києву. У червні 2024 року франко-німецька збройова група KNDS, яка, зокрема, виробляє гармати Caesar, офіційно оформила в Парижі створення дочірньої компанії в Україні, а потім оголосила про створення центру технічного обслуговування для гармат Caesar. Франція поставила Україні близько шістдесяти цих гармат, здатних вистрілити шість снарядів менш ніж за хвилину на відстані 40 км з високою точністю.

Доповнення

ЄС виділить кошти з заморожених активів рф. Один мільярд євро піде на закупівлю зброї в українських виробників, решта – на артилерію, боєприпаси та ППО.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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