Франция использует замороженные российские активы для финансирования обслуживания пушек Caesar в Украине – СМИ

Франция использует доходы от замороженных российских активов, чтобы обеспечить обслуживание пушек Caesar, которые она поставила Украине. Об этом объявил министр иностранных дел Франции в эту пятницу из Львова, сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Детали

"Вскоре мы объявим, что благодаря мобилизации доходов от замороженных активов Франция сможет через свою компанию KNDS обеспечить оперативное обслуживание пушек Caesar, которые Франция поставила Украине для противостояния нападению россии", - заявил Жан-Ноэль Барро, который принимает участие во встрече министров иностранных дел Европейского Союза.

Евросоюз решил использовать проценты, генерируемые замороженными российскими активами, чтобы помочь Киеву. В июне 2024 года франко-германская оружейная группа KNDS, которая, в частности, производит пушки Caesar, официально оформила в Париже создание дочерней компании в Украине, а затем объявила о создании центра технического обслуживания для пушек Caesar. Франция поставила Украине около шестидесяти этих пушек, способных выстрелить шесть снарядов менее чем за минуту на расстоянии 40 км с высокой точностью.

Дополнение

ЕС выделит средства из замороженных активов рф. Один миллиард евро пойдет на закупку оружия у украинских производителей, остальное – на артиллерию, боеприпасы и ПВО.