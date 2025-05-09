Україна отримає від ЄС на закупівлю зброї €1,9 млрд за рахунок заморожених активів рф - Шмигаль
Київ • УНН
ЄС виділить кошти з заморожених активів рф. Один мільярд євро піде на закупівлю зброї в українських виробників, решта – на артилерію, боєприпаси та ППО.
Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України. Це буде зроблено за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Російські гроші - на українську зброю. Сьогодні ЄС офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України
Деталі
Очільник уряду назвав це "історичним рішенням, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру".
Один мільярд євро з цієї суми буде спрямований на закупівлю зброї згідно з "данською моделлю", тобто безпосередньо в українських виробників.
"Таким чином ми не просто посилюємо нашу здатність до захисту, а й стимулюємо економіку та інновації в нашому оборонно-промисловому комплексі", - пояснив Шмигаль.
За його словами, ще понад 600 мільйонів євро будуть спрямовані на артилерію та боєприпаси. Ще понад 200 мільйонів євро - на посилення української ППО.
"Щиро дякуємо Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро", - підкреслив Шмигаль.
Доповнення
Шмигаль підтвердив ініціативу Європейського Союзу щодо виділення 1 млрд євро для оборонної промисловості України за підсумками зустрічі у Львові з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас.