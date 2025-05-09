Україна отримає від ЄС на закупівлю зброї €1,9 млрд за рахунок заморожених активів рф - Шмигаль

Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України. Це буде зроблено за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Російські гроші - на українську зброю. Сьогодні ЄС офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України - повідомив Шмигаль.

Деталі

Очільник уряду назвав це "історичним рішенням, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру".

Один мільярд євро з цієї суми буде спрямований на закупівлю зброї згідно з "данською моделлю", тобто безпосередньо в українських виробників.

"Таким чином ми не просто посилюємо нашу здатність до захисту, а й стимулюємо економіку та інновації в нашому оборонно-промисловому комплексі", - пояснив Шмигаль.

За його словами, ще понад 600 мільйонів євро будуть спрямовані на артилерію та боєприпаси. Ще понад 200 мільйонів євро - на посилення української ППО.

"Щиро дякуємо Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро", - підкреслив Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль підтвердив ініціативу Європейського Союзу щодо виділення 1 млрд євро для оборонної промисловості України за підсумками зустрічі у Львові з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас.