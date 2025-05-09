Украина получит от ЕС на закупку оружия €1,9 млрд за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Европейский Союз официально объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Это будет сделано за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Российские деньги - на украинское оружие. Сегодня ЕС официально объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины - сообщил Шмыгаль.

Детали

Глава правительства назвал это "историческим решением, ведь оружие для Украины будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира".

Один миллиард евро из этой суммы будет направлен на закупку оружия согласно "датской модели", то есть непосредственно у украинских производителей.

"Таким образом мы не просто усиливаем нашу способность к защите, но и стимулируем экономику и инновации в нашем оборонно-промышленном комплексе", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, еще более 600 миллионов евро будут направлены на артиллерию и боеприпасы. Еще более 200 миллионов евро - на усиление украинской ПВО.

"Искренне благодарим Европейский Союз за это дальновидное решение, лидерство и поддержку. Особая благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать закупки украинского оружия на сумму 1 миллиард евро", - подчеркнул Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль подтвердил инициативу Европейского Союза о выделении 1 млрд евро для оборонной промышленности Украины по итогам встречи во Львове с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.