Эксклюзив
11:21 • 838 просмотра
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

Две ракеты упали в 50 метрах от делегации ЕС в Украине во время массированной атаки рф. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность давления на Россию и анонсировала 19-й пакет санкций.

Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен

Во время массированной атаки рф две ракеты упали всего в 50 метрах от делегации ЕС в Украине. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Однако президент Еврокомиссии напоминает о важности давления на россию для остановки войны. Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила в своем обращении 28 августа, передает УНН.

Детали

Она отметила, что "только что разговаривала с заместителем посла", и выразила облегчение от того, что "никто из наших сотрудников не пострадал".

Вчерашнее нападение (массированная атака рф - ред.) произошло в непосредственной близости от дипломатической миссии, представительства нашего Союза. Две ракеты упали на расстоянии 50 метров от делегатов в течение 20 секунд. Это показывает, что Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину, бездумно убивая мирных жителей, мужчин, женщин и детей, и даже атакуя Европейский Союз. Именно поэтому мы оказываем максимальное давление на россию 

- сказала она.

Как и было анонсировано ранее, планируется усиление санкционного давления на рф. Вскоре будет представлен 19-й пакет жестких санкций.

В то же время продолжается работа над замороженными российскими активами, чтобы поддержать оборону и восстановление Украины. При этом ЕС подтверждает твердую и непоколебимую поддержку Украины как соседа, партнера, друга и будущего члена сообщества.

Завтра я отправлюсь в семь государств-членов, которые укрепляют и защищают наши внешние границы с россией и беларусью. Я хочу выразить полную солидарность ЕС и разделить наш прогресс в создании мощной европейской оборонной промышленности, особенно благодаря нашему общему оборонному инструменту SAFE 

- добавила она.

В завершение она поблагодарила важных сотрудников делегаций ЕС в Украине, которые выполняют свои обязанности в чрезвычайно сложных условиях. Она пообещала передать им это послание лично во время следующего визита в Киев.

Напомним

Ночная атака россиян на столицу привела к 14 жертвам и более полусотни пострадавших, включая шесть несовершеннолетних, которые получили травмы различной степени сложности. В Дарницком районе Киева продолжается поисково-спасательная операция.

Мы должны быть реалистами, мы должны быть готовы к введению новых санкций против РФ - глава ЕП27.08.2025, 07:53 • 3880 просмотров

