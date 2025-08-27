Мы должны быть реалистами, мы должны быть готовы к введению новых санкций против РФ - глава ЕП
Киев • УНН
Роберта Метсола выразила надежду на завершение войны в Украине, но призвала быть готовыми к новым санкциям против России. Она подчеркнула, что безопасность Украины является безопасностью Европы.
Глава Европарламента Роберта Метсола выразила надежду на завершение войны в Украине. В то же время она призвала быть готовыми ввести новые санкции против России в случае отсутствия мира. Об этом информирует Rainews, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Роберта Метсола положительно оценила встречу европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом, которая состоялась 18 августа. Она считает хорошим тот факт, что представители ЕС поддержали глав двух государств.
Мы продолжаем надеяться на решение (по завершению войны - ред.), но мы должны быть реалистами, мы должны быть готовы к введению новых санкций. Европейский парламент полностью един в том, что безопасность Украины - это безопасность Европы
Политик, комментируя риск потери Европой значимости, подчеркнула, что Европарламент всегда поддерживает изменения. В то же время она отметила: если изменений не будет, тогда есть риск "стать неактуальными".
"Если мы не изменимся, мы рискуем стать неактуальными. Европа не была зрителем, она должна быть лидером. Мы должны иметь смелость принимать решения совместно и сплоченно, и никогда не забывать, что без Европы у нас ничего нет", - подытожила Метсола.
Напомним
Европейский Союз на этой неделе обсудит военную поддержку Украины, включая гарантии безопасности. Также рассмотрят использование доходов от замороженных активов РФ и 19-й пакет санкций.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что работа над новым пакетом санкций против РФ продолжается, и его планируют принять в сентябре 2025 года.
