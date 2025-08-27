$41.430.15
26 августа, 17:12
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
26 августа, 17:12
Мы должны быть реалистами, мы должны быть готовы к введению новых санкций против РФ - глава ЕП

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Роберта Метсола выразила надежду на завершение войны в Украине, но призвала быть готовыми к новым санкциям против России. Она подчеркнула, что безопасность Украины является безопасностью Европы.

Мы должны быть реалистами, мы должны быть готовы к введению новых санкций против РФ - глава ЕП

Глава Европарламента Роберта Метсола выразила надежду на завершение войны в Украине. В то же время она призвала быть готовыми ввести новые санкции против России в случае отсутствия мира. Об этом информирует Rainews, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Роберта Метсола положительно оценила встречу европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом, которая состоялась 18 августа. Она считает хорошим тот факт, что представители ЕС поддержали глав двух государств.

Мы продолжаем надеяться на решение (по завершению войны - ред.), но мы должны быть реалистами, мы должны быть готовы к введению новых санкций. Европейский парламент полностью един в том, что безопасность Украины - это безопасность Европы

- сказала глава Европарламента.

Политик, комментируя риск потери Европой значимости, подчеркнула, что Европарламент всегда поддерживает изменения. В то же время она отметила: если изменений не будет, тогда есть риск "стать неактуальными".

"Если мы не изменимся, мы рискуем стать неактуальными. Европа не была зрителем, она должна быть лидером. Мы должны иметь смелость принимать решения совместно и сплоченно, и никогда не забывать, что без Европы у нас ничего нет", - подытожила Метсола.

Напомним

Европейский Союз на этой неделе обсудит военную поддержку Украины, включая гарантии безопасности. Также рассмотрят использование доходов от замороженных активов РФ и 19-й пакет санкций.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что работа над новым пакетом санкций против РФ продолжается, и его планируют принять в сентябре 2025 года.

ЕС сталкивается с "творческим кризисом" на фоне работы над 19-м пакетом санкций против рф - Politico26.08.25, 09:20

Вита Зеленецкая

