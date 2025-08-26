ЕС сталкивается с «творческим кризисом» на фоне работы над 19-м пакетом санкций против РФ - Politico

В Европейском Союзе сталкиваются с «творческим кризисом» в вопросе 19-го пакета санкций ЕС против РФ, сообщает Politico, пишет УНН.

19-й пакет предложенных санкций против России должен быть опубликован в начале сентября, но чиновники, настойчиво пытающиеся уложиться в этот дедлайн, сталкиваются с препятствием: творческим кризисом — говорится в публикации.

После того, как ЕС ввел ряд жестких ограничений на поставки нефти и газа Москвы до лета — и обязался полностью отказаться от экспорта энергоносителей — «не сразу очевидно, как Брюссель может еще больше усилить экономическое давление на Кремль», пишет издание.

Четыре европейских дипломата сказали, что они не ожидают серьезных новых мер по нефти и газу в новом пакете. Вместо этого Брюссель надеется, что сможет убедить президента США Дональда Трампа использовать глобальное финансовое влияние Америки, чтобы ударить по российской экономике там, где это больно, если Москва не будет способствовать его запланированным мирным переговорам, указывает издание.

Одной из сфер, где рассматриваются новые ограничения, является право российских дипломатов свободно путешествовать по Шенгенской зоне. Это означает, что посланник с визой, например, Португалии, может появиться в Центральной и Северной Европе, где Москву неоднократно обвиняли в саботаже и схемах влияния.

Идея лишения российских дипломатов прав на поездки, которая ранее звучала в начале войны, не получила особой поддержки. Но из-за нехватки свежих идей, воинственно настроенные столицы надеются, что время пришло.

«Так же, как Катон Старший повторял, что Карфаген должен быть разрушен, я буду продолжать предлагать прекратить свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне», – сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, который продвигает новые ограничения на поездки, утверждая, что этой привилегией «злоупотребляют для содействия саботажным операциям».

Замороженные активы РФ

Отдельно, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис проинформирует министров иностранных дел стран ЕС о том, как получить больше доходов с замороженных активов России во время их встречи в Копенгагене в субботу. Пока что требования полностью конфисковать средства не удовлетворились, а правительства ЕС согласились лишь направить прибыль, полученную от этих активов, в Украину.

Домбровскис проверит аппетит столиц стран ЕС к перемещению активов стоимостью почти 200 миллиардов евро в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести больше прибыли Украине. Датское председательство в Совете ЕС в своем письме-приглашении к министрам написало, что в рамках обсуждения следует рассмотреть «дальнейшие варианты использования доходов, поступающих от обездвиженных российских суверенных активов».

Однако прорыв считается маловероятным, пишет издание. Один из чиновников Еврокомиссии отметил, что бюджет Украины и отчет МВФ о финансах Украины, которые дадут более четкое представление об экономических потребностях страны, еще не были приняты.

