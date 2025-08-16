Зеленский - Трампу: нужно усиление санкций в случае срыва трехсторонней встречи или уклонения рф от честного окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что необходимо усиление санкций против агрессора в случае срыва трехсторонней встречи или уклонения рф от честного окончания войны, пишет УНН.

В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть усиление санкций, если не будет трехсторонней встречи или если россия будет уклоняться от честного окончания войны. Санкции - это действенный инструмент - написал Зеленский в соцсетях.

Напомним

Ранее Зеленский заявил, что Украина поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

Трамп подтвердил, что Зеленский в понедельник будет в Белом доме, затем возможна встреча с путиным.

Лидеры ЕС и Британии заявили, что готовы сотрудничать с Трампом и Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы.