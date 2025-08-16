Зеленский - Трампу: нужно усиление санкций в случае срыва трехсторонней встречи или уклонения рф от честного окончания войны

$41.450.00
Эксклюзив
10:46 • 4606 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 11221 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 16279 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 28345 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 153557 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 158616 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 115287 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 105850 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 91877 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 129941 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16 августа, 01:33 • 85697 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 18139 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"16 августа, 03:52 • 32297 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN06:49 • 32266 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина07:47 • 22504 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 248014 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 215169 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 221177 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 233665 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 315934 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 12130 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 18247 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 139248 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 218702 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 157954 просмотра
Зеленский - Трампу: нужно усиление санкций в случае срыва трехсторонней встречи или уклонения рф от честного окончания войны

Киев • УНН

 • 2602 просмотра

Президент Украины обсудил с Президентом Трампом усиление санкций против россии. Это необходимо, если трехсторонняя встреча не состоится или россия будет уклоняться от честного завершения войны.

Зеленский - Трампу: нужно усиление санкций в случае срыва трехсторонней встречи или уклонения рф от честного окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что необходимо усиление санкций против агрессора в случае срыва трехсторонней встречи или уклонения рф от честного окончания войны, пишет УНН.

В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть усиление санкций, если не будет трехсторонней встречи или если россия будет уклоняться от честного окончания войны. Санкции - это действенный инструмент

- написал Зеленский в соцсетях.

Напомним 

Ранее Зеленский заявил, что Украина поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

Трамп подтвердил, что Зеленский в понедельник будет в Белом доме, затем возможна встреча с путиным.

Лидеры ЕС и Британии заявили, что готовы сотрудничать с Трампом и Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы.

Юлия Шрамко

