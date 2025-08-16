Зеленський - Трампу: треба посилення санкцій у разі зриву тристоронньої зустрічі чи ухиляння рф від чесного закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що потрібно посилення санкцій проти агресора у разі зриву тристоронньої зустрічі чи ухиляння рф від чесного закінчення війни, пише УНН.

У розмові з президентом Трампом я сказав про те, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо росія ухилятиметься від чесного закінчення війни. Санкції - це дієвий інструмент - написав Зеленський у соцмережах.

Нагадаємо

Раніше Зеленський заявив, що Україна підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня.

Трамп підтвердив, що Зеленський у понеділок буде у Білому домі, потім можлива зустріч з путіним.

Лідери ЄС та Британії заявили, що готові співпрацювати з Трампом та Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.