Ексклюзив
10:46 • 7204 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 13033 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 17847 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 30068 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 158789 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 161782 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 118148 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 108269 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 94287 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 131321 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Зеленський - Трампу: треба посилення санкцій у разі зриву тристоронньої зустрічі чи ухиляння рф від чесного закінчення війни

Київ • УНН

 • 3254 перегляди

Президент України обговорив з Президентом Трампом посилення санкцій проти росії. Це необхідно, якщо тристороння зустріч не відбудеться або росія ухилятиметься від чесного завершення війни.

Зеленський - Трампу: треба посилення санкцій у разі зриву тристоронньої зустрічі чи ухиляння рф від чесного закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що потрібно посилення санкцій проти агресора у разі зриву тристоронньої зустрічі чи ухиляння рф від чесного закінчення війни, пише УНН.

У розмові з президентом Трампом я сказав про те, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо росія ухилятиметься від чесного закінчення війни. Санкції - це дієвий інструмент

- написав Зеленський у соцмережах.

Нагадаємо 

Раніше Зеленський заявив, що Україна підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня.

Трамп підтвердив, що Зеленський у понеділок буде у Білому домі, потім можлива зустріч з путіним.

Лідери ЄС та Британії заявили, що готові співпрацювати з Трампом та Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна