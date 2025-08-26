ЄС стикається з "творчою кризою" на тлі роботи над 19-м пакетом санкцій проти рф - Politico

$41.430.15
06:24 • 8706 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 8356 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 18643 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 106671 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 69415 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 67665 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 195152 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 186685 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70596 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67694 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі25 серпня, 22:27
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС26 серпня, 01:35
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю02:44
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня03:18
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 106660 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 195145 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 186678 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Йонас Гахр Сторе
Кім Чен Ін
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білий дім
Німеччина
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Євро
Долар США
MIM-104 Patriot

ЄС стикається з "творчою кризою" на тлі роботи над 19-м пакетом санкцій проти рф - Politico

Київ • УНН

 • 360 перегляди

ЄС відчуває труднощі з розробкою нових санкцій проти росії, розглядаючи обмеження на пересування дипломатів. Також обговорюється збільшення прибутку для України від заморожених російських активів.

ЄС стикається з "творчою кризою" на тлі роботи над 19-м пакетом санкцій проти рф - Politico

У Європейському Союзі стикаються з "творчою кризою" у питанні 19-го пакету санкцій ЄС проти рф, повідомляє Politico, пише УНН.

19-й пакет запропонованих санкцій проти росії має бути опублікований на початку вересня, але чиновники, які наполегливо намагаються вкластися в цей дедлайн, стикаються з перешкодою: творчою кризою

- ідеться у публікації.

Після того, як ЄС запровадив низку жорстких обмежень на постачання нафти та газу москви до літа - і зобов'язався повністю відмовитися від експорту енергоносіїв - "не одразу очевидно, як Брюссель може ще більше посилити економічний тиск на кремль", пише видання.

Чотири європейські дипломати сказали, що вони не очікують серйозних нових заходів щодо нафти та газу в новому пакеті. Натомість Брюссель сподівається, що зможе переконати президента США Дональда Трампа використати глобальний фінансовий вплив Америки, щоб вдарити по російській економіці там, де це боляче, якщо москва не сприятиме його запланованим мирним переговорам, вказує видання.

Зеленський - Трампу: треба посилення санкцій у разі зриву тристоронньої зустрічі чи ухиляння рф від чесного закінчення війни16.08.25, 13:37 • 7381 перегляд

Однією з сфер, де розглядаються нові обмеження, є право російських дипломатів вільно подорожувати Шенгенською зоною. Це означає, що посланець з візою, наприклад, Португалії, може з'явитися в Центральній та Північній Європі, де москву неодноразово звинувачували у саботажі та схемах впливу.

Ідея позбавлення російських дипломатів прав на подорожі, яка раніше лунала на початку війни, не отримала особливої ​​підтримки. Але через брак свіжих ідей, воєналаштовані столиці сподіваються, що час настав.

"Так само, як Катон Старший повторював, що Карфаген має бути зруйнований, я продовжуватиму пропонувати припинити вільне пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні", – сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який просуває нові обмеження на подорожі, стверджуючи, що цим привілеєм "зловживають для сприяння саботажним операціям".

Заморожені активи рф

Окремо, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс проінформує міністрів закордонних справ країн ЄС про те, як отримати більше доходів із заморожених активів росії під час їхньої зустрічі в Копенгагені в суботу. Поки що вимоги повністю конфіскувати кошти не задовольнилися, а уряди ЄС погодилися лише направити прибуток, отриманий від цих активів, до України.

Домбровскіс перевірить апетит столиць країн ЄС до переміщення активів вартістю майже 200 мільярдів євро у більш ризиковані інвестиції, які могли б принести більше прибутку Україні. Данське головування в Раді ЄС у своєму листі-запрошенні до міністрів написало, що в межах обговорення слід розглянути "подальші варіанти використання доходів, що надходять від знерухомлених російських суверенних активів".

Однак прорив вважається малоймовірним, пише видання. Один із чиновників Єврокомісії зазначив, що бюджет України та звіт МВФ про фінанси України, які дадуть чіткіше уявлення про економічні потреби країни, ще не були ухвалені.

ЄС цього тижня обговорить військову підтримку України, доходи від активів рф і 19-й пакет санкцій - Politico25.08.25, 11:47 • 2972 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
