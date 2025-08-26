ЄС стикається з "творчою кризою" на тлі роботи над 19-м пакетом санкцій проти рф - Politico

У Європейському Союзі стикаються з "творчою кризою" у питанні 19-го пакету санкцій ЄС проти рф, повідомляє Politico, пише УНН.

19-й пакет запропонованих санкцій проти росії має бути опублікований на початку вересня, але чиновники, які наполегливо намагаються вкластися в цей дедлайн, стикаються з перешкодою: творчою кризою - ідеться у публікації.

Після того, як ЄС запровадив низку жорстких обмежень на постачання нафти та газу москви до літа - і зобов'язався повністю відмовитися від експорту енергоносіїв - "не одразу очевидно, як Брюссель може ще більше посилити економічний тиск на кремль", пише видання.

Чотири європейські дипломати сказали, що вони не очікують серйозних нових заходів щодо нафти та газу в новому пакеті. Натомість Брюссель сподівається, що зможе переконати президента США Дональда Трампа використати глобальний фінансовий вплив Америки, щоб вдарити по російській економіці там, де це боляче, якщо москва не сприятиме його запланованим мирним переговорам, вказує видання.

Однією з сфер, де розглядаються нові обмеження, є право російських дипломатів вільно подорожувати Шенгенською зоною. Це означає, що посланець з візою, наприклад, Португалії, може з'явитися в Центральній та Північній Європі, де москву неодноразово звинувачували у саботажі та схемах впливу.

Ідея позбавлення російських дипломатів прав на подорожі, яка раніше лунала на початку війни, не отримала особливої ​​підтримки. Але через брак свіжих ідей, воєналаштовані столиці сподіваються, що час настав.

"Так само, як Катон Старший повторював, що Карфаген має бути зруйнований, я продовжуватиму пропонувати припинити вільне пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні", – сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який просуває нові обмеження на подорожі, стверджуючи, що цим привілеєм "зловживають для сприяння саботажним операціям".

Заморожені активи рф

Окремо, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс проінформує міністрів закордонних справ країн ЄС про те, як отримати більше доходів із заморожених активів росії під час їхньої зустрічі в Копенгагені в суботу. Поки що вимоги повністю конфіскувати кошти не задовольнилися, а уряди ЄС погодилися лише направити прибуток, отриманий від цих активів, до України.

Домбровскіс перевірить апетит столиць країн ЄС до переміщення активів вартістю майже 200 мільярдів євро у більш ризиковані інвестиції, які могли б принести більше прибутку Україні. Данське головування в Раді ЄС у своєму листі-запрошенні до міністрів написало, що в межах обговорення слід розглянути "подальші варіанти використання доходів, що надходять від знерухомлених російських суверенних активів".

Однак прорив вважається малоймовірним, пише видання. Один із чиновників Єврокомісії зазначив, що бюджет України та звіт МВФ про фінанси України, які дадуть чіткіше уявлення про економічні потреби країни, ще не були ухвалені.

