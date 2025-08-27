$41.430.15
Ми маємо бути реалістами, ми маємо бути готові до введення нових санкцій проти рф - очільниця ЄП

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Роберта Метсола висловила надію на завершення війни в Україні, але закликала бути готовими до нових санкцій проти Росії. Вона наголосила, що безпека України є безпекою Європи.

Ми маємо бути реалістами, ми маємо бути готові до введення нових санкцій проти рф - очільниця ЄП

Голова Європарламенту Роберта Метсола висловила надію на завершення війни в Україні. Водночас вона закликала бути готовими ввести нові санкції проти росії у разі відсутності миру. Про це інформує Rainews, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Роберта Метсола позитивно оцінила зустріч європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом, яка відбулася 18 серпня. Вона вважає хорошим той факт, що представники ЄС підтримали глав двох держав.

Ми продовжуємо сподіватися на рішення (щодо завершення війни - ред.), але ми маємо бути реалістами, ми маємо бути готові до введення нових санкцій. Європейський парламент повністю єдиний у тому, що безпека України - це безпека Європи

- сказала голова Європарламенту.

Політикиня, коментуючи ризик втрати Європою значущості, наголосила, що Європарламент завжди підтримує зміни. Водночас вона зауважила: якщо змін не буде, тоді є ризик "стати неактуальними".

"Якщо ми не змінимося, ми ризикуємо стати неактуальними. Європа не була глядачем, вона має бути лідером. Ми повинні мати сміливість ухвалювати рішення спільно і згуртовано, і ніколи не забувати, що без Європи у нас нічого немає", - підсумувала Метсола.

Нагадаємо

Європейський Союз цього тижня обговорить військову підтримку України, включно з гарантіями безпеки. Також розглянуть використання доходів від заморожених активів рф та 19-й пакет санкцій.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що робота над новим пакетом санкцій проти рф триває, і його планують ухвалити у вересні 2025 року.  

ЄС стикається з "творчою кризою" на тлі роботи над 19-м пакетом санкцій проти рф - Politico26.08.25, 09:20 • 3240 переглядiв

Віта Зеленецька

