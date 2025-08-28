Удар по представительству ЕС в Киеве свидетельствует о растущей жестокости россиян – Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил удары россиян по гражданскому населению в Украине. Он также добавил, что удар по представительству ЕС свидетельствует о растущей жестокости российского режима, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Мерца в Х.

Детали

Россия этой ночью снова показала свое истинное лицо. Мы самым решительным образом осуждаем серьезные нападения на гражданское население. Тот факт, что представительство ЕС теперь также оказалось под огнем, свидетельствует о растущей жестокости российского режима - сообщил Мерц.

Дополнение

Две ракеты упали в 50 метрах от делегации ЕС в Украине во время массированной атаки РФ. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность давления на Россию и анонсировала 19-й пакет санкций.

Ночная атака россиян на столицу привела к 14 жертвам и более полусотни пострадавших, включая шесть несовершеннолетних, получивших травмы различной степени сложности. В Дарницком районе Киева продолжается поисково-спасательная операция.