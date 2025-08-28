Удар по представительству ЕС в Киеве свидетельствует о растущей жестокости россиян – Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил российские удары по гражданскому населению в Украине. Он отметил, что атака на представительство ЕС свидетельствует о растущей жестокости российского режима.
Детали
Россия этой ночью снова показала свое истинное лицо. Мы самым решительным образом осуждаем серьезные нападения на гражданское население. Тот факт, что представительство ЕС теперь также оказалось под огнем, свидетельствует о растущей жестокости российского режима
Дополнение
Две ракеты упали в 50 метрах от делегации ЕС в Украине во время массированной атаки РФ. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность давления на Россию и анонсировала 19-й пакет санкций.
Ночная атака россиян на столицу привела к 14 жертвам и более полусотни пострадавших, включая шесть несовершеннолетних, получивших травмы различной степени сложности. В Дарницком районе Киева продолжается поисково-спасательная операция.