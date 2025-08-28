Удар по представительству ЕС в Киеве свидетельствует о растущей жестокости россиян – Мерц

$41.320.08
47.880.39
ukenru
13:37 • 296 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 624 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 17618 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
10:55 • 31354 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 56968 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 87098 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 83385 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 107229 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 78514 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 80542 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
40%
753мм
Популярные новости
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto28 августа, 06:40 • 68009 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети28 августа, 07:26 • 35280 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 42586 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 81738 просмотра
В Киеве из-под завалов извлекли еще одну жертву атаки рф: погибших уже 18Photo11:55 • 12846 просмотра
публикации
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года13:37 • 296 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 139372 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 141847 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 223814 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 203375 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 93318 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 124912 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 126822 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 121693 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 153889 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
«Калибр» (семейство ракет)
YouTube
E-6 Mercury
Детонатор

Удар по представительству ЕС в Киеве свидетельствует о растущей жестокости россиян – Мерц

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил российские удары по гражданскому населению в Украине. Он отметил, что атака на представительство ЕС свидетельствует о растущей жестокости российского режима.

Удар по представительству ЕС в Киеве свидетельствует о растущей жестокости россиян – Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил удары россиян по гражданскому населению в Украине. Он также добавил, что удар по представительству ЕС свидетельствует о растущей жестокости российского режима, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Мерца в Х.

Детали

Россия этой ночью снова показала свое истинное лицо. Мы самым решительным образом осуждаем серьезные нападения на гражданское население. Тот факт, что представительство ЕС теперь также оказалось под огнем, свидетельствует о растущей жестокости российского режима

- сообщил Мерц.

Дополнение

Две ракеты упали в 50 метрах от делегации ЕС в Украине во время массированной атаки РФ. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность давления на Россию и анонсировала 19-й пакет санкций.

Ночная атака россиян на столицу привела к 14 жертвам и более полусотни пострадавших, включая шесть несовершеннолетних, получивших травмы различной степени сложности. В Дарницком районе Киева продолжается поисково-спасательная операция.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Киев