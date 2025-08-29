Потрібне велике бажання США й путін буде за столом перемовин - Зеленський

Потрібне велике бажання США й російський диктатор володимир путін буде за столом перемовин. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Потрібне велике бажання Америки й путін буде за столом перемовин. Це перше. Друге, це бажання росії закінчувати війну немає. Тобто вони не хочуть поки що усвідомлювати на рівні їх керівництва, що ця війна приносить їм серйозні збитки. Ми сьогодні говоримо про збитки їх економіці. Вони поки що це не відчувають. Якщо правда, те що пишуть аналітики, що половину своїх податків вони витрачали на війну, то це серйозні, страшні цифри