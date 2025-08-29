Потрібне велике бажання США й путін буде за столом перемовин - Зеленський

$41.260.06
Ексклюзив
14:32 • 5042 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 21906 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 24224 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 21271 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 37901 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 33317 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 52751 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 67962 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 65172 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 160557 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіянPhoto10:34 • 14088 перегляди
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю10:52 • 15009 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 11:34 • 16325 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 18253 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 17174 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 18058 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 19200 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto12:28 • 21906 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17 • 24224 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 52751 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Єрмак
Жозеп Боррель
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Німеччина
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto13:11 • 9094 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 147979 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 177364 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 178993 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 166789 перегляди
Мі-8
Facebook
The Times
E-6 Mercury
Детонатор

Потрібне велике бажання США й путін буде за столом перемовин - Зеленський

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Президент Зеленський заявив, що велике бажання США змусить путіна сісти за стіл переговорів. Він також наголосив на необхідності дотиснути тіньовий флот Росії та енергетику.

Потрібне велике бажання США й путін буде за столом перемовин - Зеленський

Потрібне велике бажання США й російський диктатор володимир путін  буде за столом перемовин. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Потрібне велике бажання Америки й путін буде за столом перемовин. Це перше. Друге, це бажання росії закінчувати війну немає. Тобто вони не хочуть поки що усвідомлювати на рівні їх керівництва, що ця війна приносить їм серйозні збитки. Ми сьогодні говоримо про збитки їх економіці. Вони поки що це не відчувають. Якщо правда, те що пишуть аналітики, що половину своїх податків вони витрачали на війну, то це серйозні, страшні цифри

- сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що потрібно дотиснути до кінця тіньовий флот росії.

Є вторинні санкції, тарифи, санкції деяких компаній. Потрібно дотиснути до кінця тіньовий флот, він не дотиснутий, хоча хороші кроки зроблені, але там ще багато над чим працювати. Дотиснути енергетику щодо цінової політики. Все це все одно безумовно буде, я не знаю скільки для цього потрібно пакетів

- зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти рф.

19-й пакет готується, він буде. Це хороші новини. Ці санкції не можуть йти самі, тому що Європи не достатньо. Тому Європа зараз синхронізується з США. Важливо, що в них є контакт, важливо, що вони почали працювати разом й дуже важливо, щоб дотиснули. Важливо, щоб США зробили сильні кроки, вони найпотужніші у санаційній політиці. Це все вплине

- заявив Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський заявив сьогодні, 29 серпня, що Україна нагадає президенту США Дональду Трампу щодо дедлайну, який Трамп дав російському диктатору володимиру путіну.

Днями Дональд Трамп заявляв, що США можуть ввести санкції і мита за відмову від врегулювання не тільки проти росії, але і проти України.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Електроенергія
Володимир Путін
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна