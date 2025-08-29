Потрібне велике бажання США й путін буде за столом перемовин - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що велике бажання США змусить путіна сісти за стіл переговорів. Він також наголосив на необхідності дотиснути тіньовий флот Росії та енергетику.
Потрібне велике бажання США й російський диктатор володимир путін буде за столом перемовин. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
Потрібне велике бажання Америки й путін буде за столом перемовин. Це перше. Друге, це бажання росії закінчувати війну немає. Тобто вони не хочуть поки що усвідомлювати на рівні їх керівництва, що ця війна приносить їм серйозні збитки. Ми сьогодні говоримо про збитки їх економіці. Вони поки що це не відчувають. Якщо правда, те що пишуть аналітики, що половину своїх податків вони витрачали на війну, то це серйозні, страшні цифри
Зеленський наголосив, що потрібно дотиснути до кінця тіньовий флот росії.
Є вторинні санкції, тарифи, санкції деяких компаній. Потрібно дотиснути до кінця тіньовий флот, він не дотиснутий, хоча хороші кроки зроблені, але там ще багато над чим працювати. Дотиснути енергетику щодо цінової політики. Все це все одно безумовно буде, я не знаю скільки для цього потрібно пакетів
Президент нагадав, що ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти рф.
19-й пакет готується, він буде. Це хороші новини. Ці санкції не можуть йти самі, тому що Європи не достатньо. Тому Європа зараз синхронізується з США. Важливо, що в них є контакт, важливо, що вони почали працювати разом й дуже важливо, щоб дотиснули. Важливо, щоб США зробили сильні кроки, вони найпотужніші у санаційній політиці. Це все вплине
Доповнення
Володимир Зеленський заявив сьогодні, 29 серпня, що Україна нагадає президенту США Дональду Трампу щодо дедлайну, який Трамп дав російському диктатору володимиру путіну.
Днями Дональд Трамп заявляв, що США можуть ввести санкції і мита за відмову від врегулювання не тільки проти росії, але і проти України.