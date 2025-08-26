Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита за відмову від врегулювання не тільки проти росії, але і проти України. Про це Трамп сказав під час засідання Кабінету міністрів США, передає УНН.

Деталі

"Якщо я можу це врятувати, ввівши санкції, просто будучи собою або використовуючи дуже жорстку систему тарифів, це буде дуже дорого коштувати росії, Україні чи будь-кому іншому, розумієте?", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа розглядає санкції проти ЄС або єврочиновників через Акт про цифрові послуги. Вашингтон стверджує, що закон обмежує свободу слова та створює витрати для американських техкомпаній.

