Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти України

Ексклюзив
17:12 • 31534 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 63509 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 43730 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 103595 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 134161 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 131546 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 54594 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 151802 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 62802 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56268 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський26 серпня, 11:34 • 76114 перегляди
Орбан "пригрозив" Зеленському за його висловлювання щодо нафтопроводу "Дружба"26 серпня, 12:31 • 6130 перегляди
Трагічна смерть українки у США: 23-річну Ірину Заруцьку вбили на вокзалі в Північній Кароліні26 серпня, 13:00 • 5232 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 55946 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 34963 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
17:12 • 31523 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 34989 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 103571 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 131530 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 163705 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto17:52 • 2652 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 55989 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 108718 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 132246 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 60566 перегляди
Боєприпаси
Гривня
Євро
Долар США
КАБ-500

Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти України

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість введення санкцій та мит проти України. Це може статися у разі відмови від врегулювання конфлікту, як і проти Росії.

Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита за відмову від врегулювання не тільки проти росії, але і проти України. Про це Трамп сказав під час засідання Кабінету міністрів США, передає УНН.

Деталі

"Якщо я можу це врятувати, ввівши санкції, просто будучи собою або використовуючи дуже жорстку систему тарифів, це буде дуже дорого коштувати росії, Україні чи будь-кому іншому, розумієте?", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа розглядає санкції проти ЄС або єврочиновників через Акт про цифрові послуги. Вашингтон стверджує, що закон обмежує свободу слова та створює витрати для американських техкомпаній.

Не має значення, що вони кажуть: Трамп відповів на закиди лаврова щодо легітимності Зеленського26.08.25, 22:25 • 324 перегляди

Павло Башинський

Політика
Вашингтон
Дональд Трамп
Україна