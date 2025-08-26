Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины за отказ от урегулирования не только против России, но и против Украины. Об этом Трамп сказал во время заседания Кабинета министров США, передает УНН.

Детали

"Если я могу это спасти, введя санкции, просто будучи собой или используя очень жесткую систему тарифов, это будет очень дорого стоить России, Украине или кому-либо другому, понимаете?", - сказал Трамп.

Напомним

Администрация Трампа рассматривает санкции против ЕС или еврочиновников из-за Акта о цифровых услугах. Вашингтон утверждает, что закон ограничивает свободу слова и создает расходы для американских техкомпаний.

Не имеет значения, что они говорят: Трамп ответил на упреки Лаврова относительно легитимности Зеленского