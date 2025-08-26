Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против Украины

$41.430.15
Эксклюзив
17:12 • 31778 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15 • 63889 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 43911 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 103932 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 134323 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 131764 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 54641 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 151828 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 62830 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56281 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Популярные новости
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский26 августа, 11:34 • 76114 просмотра
Орбан "пригрозил" Зеленскому за его высказывания о нефтепроводе "Дружба"26 августа, 12:31 • 6130 просмотра
Трагическая смерть украинки в США: 23-летнюю Ирину Заруцкую убили на вокзале в Северной Каролине26 августа, 13:00 • 5232 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 55946 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 34963 просмотра
публикации
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto17:52 • 2682 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 56262 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 108949 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 132339 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 60647 просмотра
Актуальное
Боеприпасы
Гривна
Евро
Доллар США
КАБ-500

Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против Украины

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения санкций и пошлин против Украины. Это может произойти в случае отказа от урегулирования конфликта, как и против России.

Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины за отказ от урегулирования не только против России, но и против Украины. Об этом Трамп сказал во время заседания Кабинета министров США, передает УНН.

Детали

"Если я могу это спасти, введя санкции, просто будучи собой или используя очень жесткую систему тарифов, это будет очень дорого стоить России, Украине или кому-либо другому, понимаете?", - сказал Трамп.

Напомним

Администрация Трампа рассматривает санкции против ЕС или еврочиновников из-за Акта о цифровых услугах. Вашингтон утверждает, что закон ограничивает свободу слова и создает расходы для американских техкомпаний.

Не имеет значения, что они говорят: Трамп ответил на упреки Лаврова относительно легитимности Зеленского26.08.25, 22:25 • 352 просмотра

Павел Башинский

Политика
Вашингтон
Дональд Трамп
Украина