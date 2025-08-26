Не имеет значения, что они говорят: Трамп ответил на упреки Лаврова относительно легитимности Зеленского

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который поставил под сомнение легитимность Президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что он не имеет права подписывать какие-либо юридические документы, отметив, что "не имеет значения, что они говорят". Об этом Трамп сказал во время заседания Кабинета министров США, передает УНН.

Детали

Журналист спросила у Трампа: "На прошлых выходных Сергей Лавров заявил, что Путин не подпишет мирное соглашение с Зеленским, потому что Россия считает его нелегитимным. Мне интересно, передавали ли россияне это вашей команде?", на что Трамп ответил: "Не имеет значения, что они говорят. Это все чушь".

Дополнение

Глава МИД России Сергей Лавров во время интервью NBC News поставил под сомнение легитимность Президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивая, что он не имеет права подписывать какие-либо юридические документы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Сибига назвал абсурдными лекции о легитимности от лица, которое занимает должность 21 год, служа правителю более 25 лет.