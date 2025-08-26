$41.430.15
Эксклюзив
17:12 • 29685 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15 • 60267 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 42186 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 100760 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 132714 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 129393 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 54120 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 151550 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 62633 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56173 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Не имеет значения, что они говорят: Трамп ответил на упреки Лаврова относительно легитимности Зеленского

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Дональд Трамп прокомментировал заявления Сергея Лаврова относительно легитимности Владимира Зеленского. Трамп назвал слова Лаврова «чушью» и заявил, что они не имеют значения.

Не имеет значения, что они говорят: Трамп ответил на упреки Лаврова относительно легитимности Зеленского

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который поставил под сомнение легитимность Президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что он не имеет права подписывать какие-либо юридические документы, отметив, что "не имеет значения, что они говорят". Об этом Трамп сказал во время заседания Кабинета министров США, передает УНН.

Детали

Журналист спросила у Трампа: "На прошлых выходных Сергей Лавров заявил, что Путин не подпишет мирное соглашение с Зеленским, потому что Россия считает его нелегитимным. Мне интересно, передавали ли россияне это вашей команде?", на что Трамп ответил: "Не имеет значения, что они говорят. Это все чушь".

Дополнение

Глава МИД России Сергей Лавров во время интервью NBC News поставил под сомнение легитимность Президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивая, что он не имеет права подписывать какие-либо юридические документы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Сибига назвал абсурдными лекции о легитимности от лица, которое занимает должность 21 год, служа правителю более 25 лет.

Павел Башинский

Политика
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина