Не має значення, що вони кажуть: Трамп відповів на закиди лаврова щодо легітимності Зеленського

Ексклюзив
17:12 • 29884 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 60622 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 42358 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 101075 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 132876 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 129647 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 54172 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 151574 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 62650 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56185 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД26 серпня, 10:30 • 69574 перегляди
Російський обстріл знеструмив шахти на Донеччині, 148 гірників під землею - Волинець26 серпня, 10:44 • 9238 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський26 серпня, 11:34 • 74662 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 53751 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 33346 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
17:12 • 29874 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 33618 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 101058 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 129631 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 161509 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto17:52 • 2530 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 54095 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 106980 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 131571 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 59969 перегляди
Не має значення, що вони кажуть: Трамп відповів на закиди лаврова щодо легітимності Зеленського

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Дональд Трамп прокоментував заяви Сергія Лаврова щодо легітимності Володимира Зеленського. Трамп назвав слова Лаврова «нісенітницею» та заявив, що вони не мають значення.

Не має значення, що вони кажуть: Трамп відповів на закиди лаврова щодо легітимності Зеленського

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву глави мзс росії сергія лаврова, який поставив під сумнів легітимність Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що він не має права підписувати будь-які юридичні документи, зазначивши, що "не має значення, що вони кажуть". Про це Трамп сказав під час засідання Кабінету міністрів США, передає УНН.

Деталі

Журналіст спитала у Трампа: "Минулими вихідними сергій лавров заявив, що путін не підпише мирну угоду із Зеленським, тому що росія вважає його нелегітимним. Мені цікаво, чи передавали росіяни це вашій команді?", на що Трамп відповів: "Не має значення, що вони кажуть. Це все нісенітниця".

Доповнення

Глава мзс росії сергій лавров під час інтерв'ю NBC News поставив під сумнів легітимність Президента України Володимира Зеленського, наголошуючи, що він не має права підписувати будь-які юридичні документи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяви глави мзс рф сергія лаврова. Сибіга назвав абсурдними лекції про легітимність від особи, яка обіймає посаду 21 рік, слугуючи правителю понад 25 років.

Павло Башинський

Політика
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна