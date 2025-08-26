Не має значення, що вони кажуть: Трамп відповів на закиди лаврова щодо легітимності Зеленського

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву глави мзс росії сергія лаврова, який поставив під сумнів легітимність Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що він не має права підписувати будь-які юридичні документи, зазначивши, що "не має значення, що вони кажуть". Про це Трамп сказав під час засідання Кабінету міністрів США, передає УНН.

Деталі

Журналіст спитала у Трампа: "Минулими вихідними сергій лавров заявив, що путін не підпише мирну угоду із Зеленським, тому що росія вважає його нелегітимним. Мені цікаво, чи передавали росіяни це вашій команді?", на що Трамп відповів: "Не має значення, що вони кажуть. Це все нісенітниця".

Доповнення

Глава мзс росії сергій лавров під час інтерв'ю NBC News поставив під сумнів легітимність Президента України Володимира Зеленського, наголошуючи, що він не має права підписувати будь-які юридичні документи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяви глави мзс рф сергія лаврова. Сибіга назвав абсурдними лекції про легітимність від особи, яка обіймає посаду 21 рік, слугуючи правителю понад 25 років.