"Немає нічого більш абсурдного": голова МЗС Сибіга відповів лаврову на закиди щодо легітимності

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 4336 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 20719 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 25719 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 15988 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 28145 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 45057 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 41123 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 38213 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 57414 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 90662 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5м/с
46%
749мм
Популярнi новини
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo25 серпня, 00:29 • 16928 перегляди
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo25 серпня, 02:25 • 10189 перегляди
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу04:31 • 6152 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві06:04 • 8522 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 12888 перегляди
Публікації
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 20720 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 25722 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 57417 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 90665 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 57292 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Андрій Сибіга
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Європа
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 15027 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 52847 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 37664 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 37963 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 40563 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Євро
Крилата ракета
Долар США
Боєприпаси

"Немає нічого більш абсурдного": голова МЗС Сибіга відповів лаврову на закиди щодо легітимності

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяви глави мзс рф сергія лаврова. Сибіга назвав абсурдними лекції про легітимність від особи, яка обіймає посаду 21 рік, слугуючи правителю понад 25 років.

"Немає нічого більш абсурдного": голова МЗС Сибіга відповів лаврову на закиди щодо легітимності

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на чергову заяву глави мзс рф сергія лаврова, пише УНН.

Деталі

"Немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа в своєму кріслі 21 рік, служачи тому, хто править вже більше ніж 25 років. Він не має жодної легітимності, щоб говорити про легітимність. Такі необґрунтовані заяви свідчать про те, що росія відкидає мирні зусилля", - вказав Сибіга у соцмережах.

Доповнення

лавров напередодні зробив низку заяв, в одній з яких поставив під сумнів легітимність Президента Володимира Зеленського.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський