"Немає нічого більш абсурдного": голова МЗС Сибіга відповів лаврову на закиди щодо легітимності
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяви глави мзс рф сергія лаврова. Сибіга назвав абсурдними лекції про легітимність від особи, яка обіймає посаду 21 рік, слугуючи правителю понад 25 років.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на чергову заяву глави мзс рф сергія лаврова, пише УНН.
Деталі
"Немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа в своєму кріслі 21 рік, служачи тому, хто править вже більше ніж 25 років. Він не має жодної легітимності, щоб говорити про легітимність. Такі необґрунтовані заяви свідчать про те, що росія відкидає мирні зусилля", - вказав Сибіга у соцмережах.
Доповнення
лавров напередодні зробив низку заяв, в одній з яких поставив під сумнів легітимність Президента Володимира Зеленського.