лавров заперечує удари по цивільних обʼєктах в Україні та звинувачує Захід у зриві перемовин

Глава мзс росії сергій лавров заявив, що удари по підприємствах з іноземним капіталом, які можуть використовуватися для військових потреб, є "виправданими". Окрім цього, він звинуватив Захід у зриві переговорів між Києвом і москвою. Про це пише УНН із посиланням на інтервʼю лаврова NBC News.

Деталі

Глава МЗС росії зробив низку заяв, спрямованих на виправдання агресії рф проти України, зокрема:

Я розумію, що деякі люди справді наївні… Якщо на підприємстві є американський капітал, а воно використовується для виробництва зброї, щоб убивати росіян… це не дає недоторканності. Я так не думаю. Це своєрідний імперіалізм

Вони просто шукають привід для того, щоб переговори не відбулися. І хочуть, щоб це сталося не з їхньої вини, не з вини Зеленського, який також "упирається" і висуває якісь умови