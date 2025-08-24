$41.220.00
лавров заперечує удари по цивільних обʼєктах в Україні та звинувачує Захід у зриві перемовин

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Глава мзс рф сергій лавров заявив про виправданість ударів по підприємствах з іноземним капіталом, які можуть використовуватися для військових потреб, і звинуватив Захід у зриві переговорів між Києвом і москвою. Він також поставив під сумнів легітимність Президента Зеленського та відкинув звинувачення щодо атак рф на цивільні об'єкти.

лавров заперечує удари по цивільних обʼєктах в Україні та звинувачує Захід у зриві перемовин

Глава мзс росії сергій лавров заявив, що удари по підприємствах з іноземним капіталом, які можуть використовуватися для військових потреб, є "виправданими". Окрім цього, він звинуватив Захід у зриві переговорів між Києвом і москвою. Про це пише УНН із посиланням на інтервʼю лаврова NBC News

Деталі

Глава МЗС росії зробив низку заяв, спрямованих на виправдання агресії рф проти України, зокрема:

  • Він зазначив, що ніколи не чув про удар росією по американському заводу Flex у місті Мукачево на Закарпатті та заявив, що підприємства з іноземним капіталом, які можуть використовуватися для військових потреб, не мають імунітету від атак. 

    Я розумію, що деякі люди справді наївні… Якщо на підприємстві є американський капітал, а воно використовується для виробництва зброї, щоб убивати росіян… це не дає недоторканності. Я так не думаю. Це своєрідний імперіалізм

    - зазначив лавров.
    • Окремо лавров поставив під сумнів легітимність Президента України Володимира Зеленського, наголошуючи, що він не має права підписувати будь-які юридичні документи.
      • Також російський дипломат звинуватив західні країни у зриві можливих переговорів між Києвом і москвою.

        Вони просто шукають привід для того, щоб переговори не відбулися. І хочуть, щоб це сталося не з їхньої вини, не з вини Зеленського, який також "упирається" і висуває якісь умови

        - сказав дипломат.
        • Ведуча вказала на звіти ООН, які фіксують близько 50 тисяч вбитих і поранених цивільних в Україні внаслідок дій росії. На це лавров, попри численні докази з боку українських та міжнародних організацій, відповів, що армія рф нібито не атакує цивільні об’єкти.

          Нагадаємо

          росія здійснила масований авіаудар по Україні, вразивши американського виробника електроніки на заході країни. 

          Внаслідок удару по заводу в Мукачево постраждало 23 особи, шестеро з них госпіталізовані. Підприємство, що зазнало удару, є стратегічним для Закарпаття.

          Трамп висловив незадоволення після удару рф по заводу США в Мукачево22.08.25, 21:58 • 4641 перегляд

          Вероніка Марченко

          Війна в УкраїніПолітика
          Закарпатська область
          Організація Об'єднаних Націй
          Володимир Зеленський
          Сполучені Штати Америки
          Україна
          Мукачево
          Київ