лавров отрицает удары по гражданским объектам в Украине и обвиняет Запад в срыве переговоров - NBC News
Киев • УНН
Глава МИД рф сергей лавров заявил об оправданности ударов по предприятиям с иностранным капиталом, которые могут использоваться для военных нужд, и обвинил Запад в срыве переговоров между Киевом и москвой. Он также поставил под сомнение легитимность президента Зеленского и отверг обвинения в атаках на гражданские объекты.
Глава МИД россии сергей лавров заявил, что удары по предприятиям с иностранным капиталом, которые могут использоваться для военных нужд, являются "оправданными". Кроме этого, он обвинил Запад в срыве переговоров между Киевом и москвой. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью NBC News.
Детали
Глава МИД россии сделал ряд заявлений, направленных на оправдание агрессии рф против Украины, в частности:
- Он отметил, что никогда не слышал об ударе россией по американскому заводу Flex в городе Мукачево на Закарпатье и заявил, что предприятия с иностранным капиталом, которые могут использоваться для военных нужд, не имеют иммунитета от атак.
Я понимаю, что некоторые люди действительно наивны… Если на предприятии есть американский капитал, а оно используется для производства оружия, чтобы убивать русских… это не дает неприкосновенности. Я так не думаю. Это своего рода империализм.
- Отдельно лавров поставил под сомнение легитимность Президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивая, что он не имеет права подписывать какие-либо юридические документы.
- Также российский дипломат обвинил западные страны в срыве возможных переговоров между Киевом и москвой.
Они просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который также "упирается" и выдвигает какие-то условия
- Ведущий также отметил отчеты ООН, которые фиксируют около 50 тысяч убитых и раненых гражданских в Украине от действий россии. Министр, несмотря на многочисленные доказательства со стороны украинских и международных организаций, ответил, что армия РФ якобы не атакует гражданские объекты.
Напомним
россия совершила массированный авиаудар по Украине, поразив американского производителя электроники на западе страны.
В результате удара по заводу в Мукачево пострадало 23 человека, шестеро из них госпитализированы. Предприятие, подвергшееся удару, является стратегическим для Закарпатья.
