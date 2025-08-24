$41.220.00
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 20306 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 29011 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 27487 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 36202 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 71564 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 60929 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 33124 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56175 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35294 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
лавров отрицает удары по гражданским объектам в Украине и обвиняет Запад в срыве переговоров - NBC News

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Глава МИД рф сергей лавров заявил об оправданности ударов по предприятиям с иностранным капиталом, которые могут использоваться для военных нужд, и обвинил Запад в срыве переговоров между Киевом и москвой. Он также поставил под сомнение легитимность президента Зеленского и отверг обвинения в атаках на гражданские объекты.

Глава МИД россии сергей лавров заявил, что удары по предприятиям с иностранным капиталом, которые могут использоваться для военных нужд, являются "оправданными". Кроме этого, он обвинил Запад в срыве переговоров между Киевом и москвой. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью NBC News.

Детали

Глава МИД россии сделал ряд заявлений, направленных на оправдание агрессии рф против Украины, в частности:

  • Он отметил, что никогда не слышал об ударе россией по американскому заводу Flex в городе Мукачево на Закарпатье и заявил, что предприятия с иностранным капиталом, которые могут использоваться для военных нужд, не имеют иммунитета от атак.

    Я понимаю, что некоторые люди действительно наивны… Если на предприятии есть американский капитал, а оно используется для производства оружия, чтобы убивать русских… это не дает неприкосновенности. Я так не думаю. Это своего рода империализм.

    - отметил лавров.
    • Отдельно лавров поставил под сомнение легитимность Президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивая, что он не имеет права подписывать какие-либо юридические документы.
      • Также российский дипломат обвинил западные страны в срыве возможных переговоров между Киевом и москвой.

        Они просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который также "упирается" и выдвигает какие-то условия

        - сказал министр.
        • Ведущий также отметил отчеты ООН, которые фиксируют около 50 тысяч убитых и раненых гражданских в Украине от действий россии. Министр, несмотря на многочисленные доказательства со стороны украинских и международных организаций, ответил, что армия РФ якобы не атакует гражданские объекты.

          Напомним

          россия совершила массированный авиаудар по Украине, поразив американского производителя электроники на западе страны.

          В результате удара по заводу в Мукачево пострадало 23 человека, шестеро из них госпитализированы. Предприятие, подвергшееся удару, является стратегическим для Закарпатья.

          Вероника Марченко

