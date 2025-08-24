лавров отрицает удары по гражданским объектам в Украине и обвиняет Запад в срыве переговоров - NBC News

Глава МИД россии сергей лавров заявил, что удары по предприятиям с иностранным капиталом, которые могут использоваться для военных нужд, являются "оправданными". Кроме этого, он обвинил Запад в срыве переговоров между Киевом и москвой. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью NBC News.

Детали

Глава МИД россии сделал ряд заявлений, направленных на оправдание агрессии рф против Украины, в частности:

Я понимаю, что некоторые люди действительно наивны… Если на предприятии есть американский капитал, а оно используется для производства оружия, чтобы убивать русских… это не дает неприкосновенности. Я так не думаю. Это своего рода империализм.

Они просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который также "упирается" и выдвигает какие-то условия