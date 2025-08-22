$41.220.16
15:16 • 10524 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
14:47 • 10972 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 10113 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
14:30 • 11613 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
13:07 • 13534 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
22 августа, 12:16 • 11037 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
22 августа, 11:30 • 17428 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
22 августа, 11:01 • 18589 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
22 августа, 09:34 • 12878 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13747 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 15312 просмотра
Генштаб: ВМС ВСУ ликвидировали базу российских дронов в СевастополеPhoto22 августа, 10:52 • 4066 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 11407 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10 • 6962 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 7576 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 7626 просмотра
Трамп выразил недовольство после удара рф по заводу США в Мукачево

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве ударом рф по заводу Flex в Мукачево. В результате атаки 21 августа пострадали 23 человека.

Трамп выразил недовольство после удара рф по заводу США в Мукачево

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, что Россия нанесла удар по заводу Flex в Мукачево. Об этом он заявил 22 августа в Овальном кабинете, пишет УНН.

Детали

На вопрос журналистки, разговаривал ли Трамп с путиным о том, что "вчера крупный американский завод был поражен в результате российского авиаудара в Украине?", американский президент ответил, что да.

Я сказал ему, что я этим недоволен. И меня вообще ничего не устраивает, что связано с этой войной

- подчеркнул он.

Дополнение

В ночь на 21 августа россияне атаковали Закарпатье. В результате атаки РФ на Мукачево количество пострадавших достигло 23 человек.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила свою реакцию на ракетный удар по американскому заводскому комплексу FLEX на Закарпатье, подчеркнув, что благодаря оперативной эвакуации серьезных жертв удалось избежать. 

В свою очередь Андрей Сибига заявил, что Россия совершила массированный авиаудар по Украине, поразив американского производителя электроники на западе страны, вопреки всем усилиям прекратить войну. По словам главы МИД, "это не первая атака России на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак". Он также добавил, что в этом нет никакой военной логики или необходимости.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Овальный кабинет
Андрей Сибига
Тимоти Снайдер
Юлия Свириденко
Закарпатская область
Боинг
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Мукачево
Киев