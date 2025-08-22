Трамп выразил недовольство после удара рф по заводу США в Мукачево

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, что Россия нанесла удар по заводу Flex в Мукачево. Об этом он заявил 22 августа в Овальном кабинете, пишет УНН.

Детали

На вопрос журналистки, разговаривал ли Трамп с путиным о том, что "вчера крупный американский завод был поражен в результате российского авиаудара в Украине?", американский президент ответил, что да.

Я сказал ему, что я этим недоволен. И меня вообще ничего не устраивает, что связано с этой войной - подчеркнул он.

Дополнение

В ночь на 21 августа россияне атаковали Закарпатье. В результате атаки РФ на Мукачево количество пострадавших достигло 23 человек.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила свою реакцию на ракетный удар по американскому заводскому комплексу FLEX на Закарпатье, подчеркнув, что благодаря оперативной эвакуации серьезных жертв удалось избежать.

В свою очередь Андрей Сибига заявил, что Россия совершила массированный авиаудар по Украине, поразив американского производителя электроники на западе страны, вопреки всем усилиям прекратить войну. По словам главы МИД, "это не первая атака России на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак". Он также добавил, что в этом нет никакой военной логики или необходимости.