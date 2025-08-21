$41.380.02
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 4686 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 12909 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 8194 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 15266 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 37960 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 47055 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 50334 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 74562 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 182177 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Свириденко відреагувала на обстріл заводу FLEX у Мукачевому: постраждали 19 людей

Київ • УНН

 • 66 перегляди

російські ракети вразили завод FLEX у Мукачевому, постраждали 19 осіб. Завдяки оперативній евакуації 600 співробітників уникнули серйозних наслідків.

Свириденко відреагувала на обстріл заводу FLEX у Мукачевому: постраждали 19 людей

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко висловила свою реакцію на сьогоднішній ракетний удар по американському заводському комплексу FLEX на Закарпатті, наголосивши, що завдяки оперативній евакуації серйозних жертв вдалося уникнути. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі "Х", пише УНН.

Деталі

Свириденко зазначила, що сьогодні російські ракети вразили завод FLEX у Мукачевому. Внаслідок нападу постраждали 19 людей, проте всі 600 співробітників, які перебували на зміні, завдяки чітко відпрацьованим заходам під час повітряної тривоги оперативно евакуювалися в укриття, що врятувало їм життя.

Лише рік тому ми з моєю командою відвідали цей завод. Ми були вражені масштабом інвестицій, технологічним прогресом та силою цього підприємства

- заявила Свириденко.

Представники місцевої та центральної влади вже координують з керівництвом FLEX заходи для мінімізації наслідків атаки. Віцепрем’єрка також висловила підтримку постраждалим та всій українській команді заводу, побажавши сил і витримки.

Нагадаємо

Внаслідок ракетної атаки на Мукачево постраждали 19 осіб, пожежу на підприємстві локалізовано. Шість пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, один у тяжкому стані.

У свою чергу Андрій Сибіга заявив, що росія здійснила масований авіаудар по Україні, вразивши американського виробника електроніки на заході країни. Це не перша атака рф на американські підприємства в Україні.

Степан Гафтко

