Свириденко відреагувала на обстріл заводу FLEX у Мукачевому: постраждали 19 людей
Київ • УНН
російські ракети вразили завод FLEX у Мукачевому, постраждали 19 осіб. Завдяки оперативній евакуації 600 співробітників уникнули серйозних наслідків.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко висловила свою реакцію на сьогоднішній ракетний удар по американському заводському комплексу FLEX на Закарпатті, наголосивши, що завдяки оперативній евакуації серйозних жертв вдалося уникнути. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі "Х", пише УНН.
Деталі
Свириденко зазначила, що сьогодні російські ракети вразили завод FLEX у Мукачевому. Внаслідок нападу постраждали 19 людей, проте всі 600 співробітників, які перебували на зміні, завдяки чітко відпрацьованим заходам під час повітряної тривоги оперативно евакуювалися в укриття, що врятувало їм життя.
Лише рік тому ми з моєю командою відвідали цей завод. Ми були вражені масштабом інвестицій, технологічним прогресом та силою цього підприємства
Представники місцевої та центральної влади вже координують з керівництвом FLEX заходи для мінімізації наслідків атаки. Віцепрем’єрка також висловила підтримку постраждалим та всій українській команді заводу, побажавши сил і витримки.
Нагадаємо
Внаслідок ракетної атаки на Мукачево постраждали 19 осіб, пожежу на підприємстві локалізовано. Шість пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, один у тяжкому стані.
У свою чергу Андрій Сибіга заявив, що росія здійснила масований авіаудар по Україні, вразивши американського виробника електроніки на заході країни. Це не перша атака рф на американські підприємства в Україні.