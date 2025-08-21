Свириденко отреагировала на обстрел завода FLEX в Мукачево: пострадали 19 человек

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 1960 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 5132 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 13184 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 8486 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 15485 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 38427 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 47493 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 50759 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 74951 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 182932 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.9м/с
42%
745мм
Популярные новости
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08 • 13176 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 56206 просмотра
Массированный удар рф по Львову: количество пострадавших увеличилось, показали последствияPhoto21 августа, 05:43 • 7266 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список21 августа, 06:48 • 40156 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 44971 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?14:24 • 1962 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 13185 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 45620 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 94231 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 182934 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 54662 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 50113 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 49861 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 77614 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 92979 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Лекарственные средства
Нефть
Х-47М2 "Кинжал"

Свириденко отреагировала на обстрел завода FLEX в Мукачево: пострадали 19 человек

Киев • УНН

 • 192 просмотра

российские ракеты поразили завод FLEX в Мукачево, пострадали 19 человек. Благодаря оперативной эвакуации 600 сотрудников избежали серьезных последствий.

Свириденко отреагировала на обстрел завода FLEX в Мукачево: пострадали 19 человек

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила свою реакцию на сегодняшний ракетный удар по американскому заводскому комплексу FLEX на Закарпатье, подчеркнув, что благодаря оперативной эвакуации серьезных жертв удалось избежать. Об этом она написала на своей странице в соцсети "Х", пишет УНН.

Детали

Свириденко отметила, что сегодня российские ракеты поразили завод FLEX в Мукачево. В результате нападения пострадали 19 человек, однако все 600 сотрудников, находившихся на смене, благодаря четко отработанным мерам во время воздушной тревоги оперативно эвакуировались в укрытие, что спасло им жизнь.

Всего год назад мы с моей командой посетили этот завод. Мы были поражены масштабом инвестиций, технологическим прогрессом и силой этого предприятия

- заявила Свириденко.

Представители местной и центральной власти уже координируют с руководством FLEX меры по минимизации последствий атаки. Вице-премьер также выразила поддержку пострадавшим и всей украинской команде завода, пожелав сил и выдержки.

Напомним

В результате ракетной атаки на Мукачево пострадали 19 человек, пожар на предприятии локализован. Шесть пациентов находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии.

В свою очередь Андрей Сибига заявил, что россия совершила массированный авиаудар по Украине, поразив американского производителя электроники на западе страны. Это не первая атака рф на американские предприятия в Украине.

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономикаНовости Мира
X Corp.
Крылатая ракета
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Закарпатская область
Венгрия
Украина
Мукачево