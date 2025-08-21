Свириденко отреагировала на обстрел завода FLEX в Мукачево: пострадали 19 человек
Киев • УНН
российские ракеты поразили завод FLEX в Мукачево, пострадали 19 человек. Благодаря оперативной эвакуации 600 сотрудников избежали серьезных последствий.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила свою реакцию на сегодняшний ракетный удар по американскому заводскому комплексу FLEX на Закарпатье, подчеркнув, что благодаря оперативной эвакуации серьезных жертв удалось избежать. Об этом она написала на своей странице в соцсети "Х", пишет УНН.
Детали
Свириденко отметила, что сегодня российские ракеты поразили завод FLEX в Мукачево. В результате нападения пострадали 19 человек, однако все 600 сотрудников, находившихся на смене, благодаря четко отработанным мерам во время воздушной тревоги оперативно эвакуировались в укрытие, что спасло им жизнь.
Всего год назад мы с моей командой посетили этот завод. Мы были поражены масштабом инвестиций, технологическим прогрессом и силой этого предприятия
Представители местной и центральной власти уже координируют с руководством FLEX меры по минимизации последствий атаки. Вице-премьер также выразила поддержку пострадавшим и всей украинской команде завода, пожелав сил и выдержки.
Напомним
В результате ракетной атаки на Мукачево пострадали 19 человек, пожар на предприятии локализован. Шесть пациентов находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии.
В свою очередь Андрей Сибига заявил, что россия совершила массированный авиаудар по Украине, поразив американского производителя электроники на западе страны. Это не первая атака рф на американские предприятия в Украине.