росія атакувала американський завод електроніки в Україні - Сибіга
Київ • УНН
росія здійснила масований авіаудар по Україні, вразивши американського виробника електроніки на заході країни. Це не перша атака рф на американські підприємства в Україні.
росія здійснила масований авіаудар по Україні, вразивши американського виробника електроніки на заході країни, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у X, пише УНН.
Всупереч усім зусиллям припинити війну, росія завдала масованого комбінованого авіаудару по Україні протягом ночі. Сотні безпілотників, гіперзвукових, балістичних та крилатих ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень та жертв. Повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військовими
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко уточнив у Telegram, що "у Мукачево був атакований завод американської компанії, який спеціалізується на електроніці", додавши: "путін як звичайний щур передає сигнал Трампу".
Зі слів голови МЗС, "це не перша атака росії на американські підприємства в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших атак". "Жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні. Саме тому зусилля, спрямовані на те, щоб змусити росію припинити війну, є настільки критично важливими, і ми знову підтверджуємо готовність України докласти всіх зусиль для наближення миру", - наголосив міністр.
"Зустрічі лідерів у двосторонньому форматі Україна-росія та тристоронньому форматі Україна-США-росія мають вирішальне значення для забезпечення дипломатії. Не менш важливою є робота з надання Україні надійних гарантій безпеки від партнерів, включаючи Сполучені Штати та європейських союзників. Нічні удари також демонструють терміновість посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та перехоплювачами", - підкреслив Сибіга.
Доповнення
Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький тим часом повідомив жителям Мукачівського та Ужгородського районів: "У зв’язку з масштабною пожежею, що виникла після ракетного удару по підприємству в Мукачеві, у повітрі спостерігається значне задимлення. Продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я. Прошу всіх жителів у напрямку поширення диму зачинити вікна та двері, а також утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби".
Особливу увагу, з його слів, слід приділити дітям, людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів.
"Рятувальні служби працюють на місці, ситуація під контролем", - вказав голова ОВА у Telegram.
І додав: "Окрім атаки в Мукачеві маємо падіння БПЛА (попередньо - "шахед") у селі Липовець Хустського району. За попередніми даними, жертв немає. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач".