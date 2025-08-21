росія атакувала американський завод електроніки в Україні - Сибіга

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 782 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 10805 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 18876 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 46838 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 129450 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 63238 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 108148 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 274944 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 85252 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78712 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.7м/с
44%
745мм
Популярнi новини
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямкуVideo20 серпня, 23:57 • 14080 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 34606 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21 серпня, 01:48 • 39654 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 36642 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 19689 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 57760 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 129451 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 108148 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 274944 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 255291 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Віталій Коваль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Мукачево
Львів
Європа
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 35092 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 31915 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 32812 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 61603 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 72023 перегляди
Актуальне
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
Нафта
Шахед-136

росія атакувала американський завод електроніки в Україні - Сибіга

Київ • УНН

 • 1716 перегляди

росія здійснила масований авіаудар по Україні, вразивши американського виробника електроніки на заході країни. Це не перша атака рф на американські підприємства в Україні.

росія атакувала американський завод електроніки в Україні - Сибіга

росія здійснила масований авіаудар по Україні, вразивши американського виробника електроніки на заході країни, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у X, пише УНН.

Всупереч усім зусиллям припинити війну, росія завдала масованого комбінованого авіаудару по Україні протягом ночі. Сотні безпілотників, гіперзвукових, балістичних та крилатих ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень та жертв. Повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військовими

- написав Сибіга.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко уточнив у Telegram, що "у Мукачево був атакований завод американської компанії, який спеціалізується на електроніці", додавши: "путін як звичайний щур передає сигнал Трампу".

Зі слів голови МЗС, "це не перша атака росії на американські підприємства в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших атак". "Жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні. Саме тому зусилля, спрямовані на те, щоб змусити росію припинити війну, є настільки критично важливими, і ми знову підтверджуємо готовність України докласти всіх зусиль для наближення миру", - наголосив міністр.

"Зустрічі лідерів у двосторонньому форматі Україна-росія та тристоронньому форматі Україна-США-росія мають вирішальне значення для забезпечення дипломатії. Не менш важливою є робота з надання Україні надійних гарантій безпеки від партнерів, включаючи Сполучені Штати та європейських союзників. Нічні удари також демонструють терміновість посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та перехоплювачами", - підкреслив Сибіга.

546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"21.08.25, 09:16 • 10801 перегляд

Доповнення

Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький тим часом повідомив жителям Мукачівського та Ужгородського районів: "У зв’язку з масштабною пожежею, що виникла після ракетного удару по підприємству в Мукачеві, у повітрі спостерігається значне задимлення. Продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я. Прошу всіх жителів у напрямку поширення диму зачинити вікна та двері, а також утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби".

Особливу увагу, з його слів, слід приділити дітям, людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів.

"Рятувальні служби працюють на місці, ситуація під контролем", - вказав голова ОВА у Telegram.

І додав: "Окрім атаки в Мукачеві маємо падіння БПЛА (попередньо - "шахед") у селі Липовець Хустського району. За попередніми даними, жертв немає. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач".

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Крилата ракета
«Калібр» (сімейство ракет)
Андрій Сибіга
Протиповітряна оборона
Boeing
Міністерство закордонних справ України
Х-47М2 «Кинджал»
Дональд Трамп
Іскандер (ОТРК)
Гвінея
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Мукачево
Безпілотний літальний апарат
Київ