546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
Київ • УНН
росія атакувала Україну 574 дронами та 40 ракетами, включаючи 4 "Кинджали". Українська ППО збила 546 безпілотників та 31 ракету, зокрема один "Кинджал".
росія вночі запустила по Україні 574 дрони і 40 ракет, у тому числі 4 "Кинджали", знешкоджено 546 безпілотників і 31 ракету, у тому числі один "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 серпня (із 18.40 20 серпня) ворог атакував 614-ма засобами повітряного нападу:
- 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму;
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – рф;
- 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – рф;
- 19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – рф;
- 14 крилатими ракетами Калібр із акваторії Чорного моря;
- 1 ракетою невстановленого типу із Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей: 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 18 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет Калібр
"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - ідеться у повідомленні.
На Покровському та Лиманському напрямках - половина боїв: карта від Генштабу21.08.25, 09:06 • 524 перегляди