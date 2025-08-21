$41.360.10
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 4454 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 37002 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 110473 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 55684 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 95463 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 263463 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 84579 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78168 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70921 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"

Київ • УНН

 • 190 перегляди

росія атакувала Україну 574 дронами та 40 ракетами, включаючи 4 "Кинджали". Українська ППО збила 546 безпілотників та 31 ракету, зокрема один "Кинджал".

546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"

росія вночі запустила по Україні 574 дрони і 40 ракет, у тому числі 4 "Кинджали", знешкоджено 546 безпілотників і 31 ракету, у тому числі один "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 серпня (із 18.40 20 серпня) ворог атакував 614-ма засобами повітряного нападу:

  • 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму;
    • 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – рф;
      • 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – рф;
        • 19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – рф;
          • 14 крилатими ракетами Калібр із акваторії Чорного моря;
            • 1 ракетою невстановленого типу із Криму.

              Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

              За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей: 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 18 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет Калібр

              - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

              "Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - ідеться у повідомленні.

              На Покровському та Лиманському напрямках - половина боїв: карта від Генштабу21.08.25, 09:06 • 524 перегляди

              Юлія Шрамко

